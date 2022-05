‘A veces es mejor quedarse callado’: Belinda rompe el silencio y habla de lo que vivió tras su ruptura con Nodal

La cantante compartió en una entrevista que le hizo muy bien alejarse de las redes sociales luego de que recibió ataques tras su ruptura con Christian Nodal.

Luego de la polémica ruptura que vivieron Belinda y Nodal a inicios del 2022, ambos se enfocaron en sus carreras e incluso decidieron emprender una nueva etapa mudándose tanto a Estados Unidos como a España.

Aunque ninguno de los dos habló mucho de la situación en ese momento, en los últimos días durante sus apariciones en medios de comunicación para promocionar su trabajo, han aprovechado para romper el silencio y compartir cómo se sienten luego del duro episodio que vivieron.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Christian Nodal dijo para Televisa Espectáculos durante un palenque en Aguascalientes que no quiso que hubieran culpables, por lo que mejor dejó las cosas como estaban.

Por su parte Beli reveló a Mónica Noguera en una entrevista para ‘Sale el Sol’ cómo se sintió al alejarse de las redes sociales al terminar su relación con el cantante de ‘Adiós Amor’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Me sentí muy bien, porque eso es sano, no solamente por mí, creo que por todos y todas. Lo recomiendo, no es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más... y al final te da mucha paz y mucha tranquilidad y ya te das cuenta que cuando te metes a la red social es para buscar cosas en específico, cosas que te interesan”, dijo.

Cuando la conductora le leyó parte del comunicado que Belinda emitió cuando rompió con Nodal, la cantante explicó por qué mencionó el hecho de que la sociedad espera cierto comportamiento de las mujeres, cumpliendo expectativas estereotipadas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Cómo juzgan sin conocer... cómo atacan... es algo muy lamentable, es doloroso, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz y no quedarse calladas aunque a veces cuando uno no tiene nada bueno qué decir, a veces es mejor quedarse callado”, afirmó.

Belinda reconoció que las palabras son muy poderosas, por lo que hay que saber utilizarlas para no herir a las personas. En su momento calificó los ataques que recibió como violencia de género y también aclaró ese punto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“El respeto es lo más importante. Yo no puedo llegar a juzgar a alguien si no lo conozco. Si no te conozco no puedo juzgarte ni por cómo te ves, ni por cómo estás vestida, cómo estás maquillada, hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto... Claro que me enojo, claro que tengo carácter, claro que soy una mujer que si de repente veo que hay una injusticia voy y soy capaz de lo que sea “, dijo.

Podría interesarte