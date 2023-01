Los peores accidentes en los sets de grabación porque no todo lo que pasa es parte de un guion

Los accidentes dentro de los sets de grabación han terminado con la vida de actores e integrantes de los equipos de producción.

Porque no todo está totalmente medido en los sets de filmación, por desgracia los accidentes ocurren y, además del trágico suceso de Alec Baldwin, hubo otros incidentes que han terminado con la vida de actores e integrantes de los equipos de producción. Por desgracia, no todo lo que pasa dentro de una producción es parte del guion, y los accidentes mucho menos, y esto no quiere decir que deban pasar, al contrario.

Y es que las escenas que vemos en nuestras películas favoritas requieren de un gran trabajo y muchas de éstas son sumamente peligrosas aunque no lo veamos así en pantalla. Trabajar en el cine también tiene sus riesgos y muchas veces los hemos visto en los peores accidentes en los sets de rodaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

1. Alec Baldwin

La directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida luego de que Alec Baldwin disparara un arma de utilería por accidente en el set de grabación de ‘Rust’. Este suceso provocó que el actor y la encargada de utilería fueran acusados de homicidio involuntario.

2. Brandon Lee

Ésta fue una de las pérdidas más dolorosas del cine y también más comentadas. Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, perdió la vida mientras filmaba ‘El cuervo’ en 1993. El actor fue alcanzado por una bala de un arma que tendría balas de salva, sin embargo, tenía una real alojada en el cañón.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Incluso, cuando ocurrió el suceso de Alec Baldwin, la familia de Brandon Lee expresó sus condolencias hacia la familia de Halyna Hutchins.

“Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en “Rust “. Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación. Punto”, escribieron a través de su cuenta de Twitter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. John Eric Hexum

Las pistolas de utilería también le quitaron la vida al actor John Eric Hexum en 1984, quien estaba jugando con un arma en el set de ‘Cover Up: Golden Opportunity’ y murió luego de apuntarse en la cabeza y apretar el gatillo. La bala de salvo empujó un pedazo de su cráneo hacia su cerebro y fue desconectado de un sistema de soporte vital en el hospital una semana semana después del accidente.

4. Vic Morrow

Vic Morrow murió en 1982 junto a dos niños actores cuando un helicóptero de acrobacias se estrelló sobre ellos durante la filmación de ‘Twilight Zone: The Movie’. El accidente fue tomado como un caso de homicidio involuntario contra John Landis, el director de la cinta, y otras cuatros personas. Finalmente, el grupo fue absuelto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. Conway Wickliffe

Conway Wickliffe era un camarógrafo que perdió la vida durante la filmación de ‘Batman: El caballero de la noche’, mientras rodaba una escena de persecución de autos. Wickliffe sacó la mitad de su cuerpo por la ventana, pero por un error del manejo del auto, el camarógrafo se estrelló contra un árbol y, desgraciadamente, murió inmediatamente.

6. Scott McLean

Porque no todo fue comedia en ‘¿Qué pasó ayer? Parte II’, por desgracia el doble de acción Scott McLean fue arrollado por un taxi, lo que le provocó padecer un fuerte traumatismo en la cabeza. Los médicos optaron por inducirlo al coma para salvarlo, y así fue, sin embargo, sufrió fuertes repercusiones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. George Camilleri

George Camilleri fue un extra que perdió la vida luego de su rodaje en ‘Troya’, durante la cinta se rompió una pierna en una escena de acción y en un principio se creyó que no se trataba nada grave, sin embargo, falleció tiempo después debido a complicaciones en la operación.

Parece que no todo lo que pasa en los sets de filmación es parte de un guion.