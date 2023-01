Quién es el actor de ‘Merlina’ que es acusado de abuso y fans no lo quieren para la segunda temporada

Actor de ‘Merlina’ es acusado de abuso y fans exigen que ya no sea contratado para la segunda temporada de la serie.

Actor de ‘Merlina’ es acusado de abuso y usuarios piden que sea cancelado de la segunda temporada de la producción. Y es que ‘Merlina’ se posicionó como una de las series más vistas de Netflix, trayendo un éxito bastante beneficioso tanto para la producción como para la plataforma de streaming. El elenco dirigido por Tim Burton, se ganó el cariño de todos los espectadores, entre ellos, Percy Hynes White, quien le dio vida a Xavier, por lo que los fans comenzaron a indagar en su vida privada y encontraron algo muy grave que no se esperaban.

A través de redes sociales, el actor fue denunciado por agresión sexual luego de que varias usuarias compartieran sus testimonios, las acusaciones están situadas en el período en el que el joven actor estudiaba en Toronto, es decir, cuando tenía entre 17 a 20 años.

Una de las víctimas narró en su testimonio que Percy realizaba descontroladas fiestas con sus amigos, allí sería donde su grupo y él ejercían abuso contra sus novias o cualquier chica, al grado de publicar fotos íntimas de ellas en Internet.

“Invitaban explícitamente a mujeres que pensaban buenas para poder emborracharlas y tener sexo con ellas”, escribió la víctima a través de Twitter.

El testimonio se viralizó, por lo que los usuarios no tardaron en exigirle a Tim Burton que Percy Hynes White fuera expulsado de la segunda temporada de ‘Merlina’, pero eso no fue todo, otras usuarias también compartieron nuevos testimonios.

“Dejó que me violar4n en su sótano y cuando me llamó al respecto, estaba más preocupado por la policía que por si yo estaba bien”, escribió otra de las víctimas.

Algunos otros usuarios confesaron ser testigos de las fiestas y del comportamiento del actor en éstas, por lo que apoyaron los testimonios que acusan a Percy de abuso.

Internautas exigen a Netflix que Percy Hynes White sea despedido cuanto antes para proteger a sus actrices y compañeras de producción, asimismo, aseguran que un criminal no merecen ser el centro de atención.

Hasta ahora el actor no ha hecho declaraciones al respecto, de hecho, ha desactivado los comentarios de sus redes sociales. De acuerdo con las investigación, no existe información que compruebe los testimonios en su contra, sin embargo, se trata de acusaciones sumamente fuertes que, así es, merecen su respectivo castigo.

Quién es Percy Hynes White, Xavier en ‘Merlina’

Percy Hynes White es originario de Terrenova, Canadá, y actualmente tiene 21 años, es hijo de la productora y escritora Sherry White y del actor canadiense Thomas Hynes. Viniendo de una familia de artistas, Percy comenzó a actuar desde los seis años y poco a poco las puertas comenzaron a abrirse para él y destacara en la actuación.

La mayoría de sus interpretaciones han sido en Canadá, sin embargo, es conocido por sus papeles en las series The Gifted, Between y Cast No Shadow, y películas como Age of Summer, Christmas Horror Story y Edge of Winter.

Percy Hynes White también ha sobresalido en la fotografía y suele compartir imágenes de paisajes y también de sus compañeros de elenco con los que compartió cuadro en ‘Merlina’.

