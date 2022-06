Adiós a Betty, la fea: La serie se va de Netflix

Solo tienes un mes para ver completa ‘Yo soy Betty, la fea’, la campeona indiscutible de la plataforma.

Desde 2019, una telenovela ha sido la ganadora indiscutible de la audiencia en Netflix en toda Latinoamérica: ‘Yo soy Betty, la fea’. Las aventuras de Beatriz Pinzón en Ecomoda son más vista que ‘Stranger Things’, ‘Dark’, ‘On My Block’, ‘Gambito de dama’, ‘Mindhunter’ y otras series producidas por el servicio de streaming. Sin embargo, todo reino termina y eso es lo que está a punto de pasar con Betty la fea.

Netflix anunció que la obra cumbre del entretenimiento colombiano, protagonizado por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón) y Jorge Enrique Abello (Don Armando) se irá de su catálogo el próximo 10 de julio. Si no lo has hecho, tienes exactamente un mes para verla completa en la platorma: todo un reto que vale la pena plantearse este verano. Y no, lamentablemente no es una equivocación.

Si has estado viviendo bajo una piedra durante los últimos 20 años, te contamos que ‘Betty, la fea’ narra la historia de Beatriz Pinzón, una chica inteligente pero poco agraciada (según los absurdos estándares de belleza occidentales), quien consigue trabajar como asistente de la empresa Ecomoda. Es ahí donde conoce y se enamora del empresario Armando Mendoza (el famoso Don Armando). Él, al ver más allá del aspecto físico de Betty, se enamora de ella (aunque todos creemos que es por puro interés, porque la Betty es muy buena para las finanzas).

‘Yo soy Betty, la fea’, creación de Fernando Gaitán, se estrenó en 1996 en Colombia y desde entonces no ha dejado de crecer su mito, conquistando a las audiencias de más de 180 países. Se ha doblado a 25 idiomas y tiene alrededor de 20 adaptaciones: ‘Ugly Betty’, ‘Chou Nu Wu Di’, ‘La fea más bella’, ‘Ne Rodis’ Krasivoy’, ‘Tudo Por Amor’ y ‘Esti Ha’mechoeret’, por mencionar solo algunas y sin contar las versiones pirata. Se estima que esta telenovela colombiana genera alrededor de 2 mil 800 millones de pesos mensuales.

Desde su estreno en Netflix el 11 de octubre del 2019 no ha dejado de estar en el Top 10.





