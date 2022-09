Adria, la hija de Ricardo Arjona que es toda una estrella de Hollywood

Conoce la trayectoria de la actriz puertorriqueña - guatemalteca que está triunfando en Hollywood y es hija del cantante Ricardo Arjona.

Cada vez son más las actrices que están poniendo en alto su poder latino en Hollywood como el caso de las mexicanas Eréndira Ibarra, Paola Núñez, Melissa Barrera, entre otras, y otras artistas originarias de Latinoamérica como Adria Arjona, la hija del compositor Ricardo Arjona.

Aunque hasta ahora probablemente su nombre no ha sido tan sonado, la actriz de 30 años está llevando su carrera a lo alto y ya es toda una estrella en Hollywood. De hecho, uno de sus proyectos más recientes es Andor, la serie de televisión estadounidense creada por Tony Gilroy para Disney+ que es una precuela de la película de Rogue One: una historia de Star Wars, así que sin duda Adria Arjona será una de las grandes apuestas latinas en la pantalla grande.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es Adria Arjona?

Adria Arjona Torres nació en San Juan, Puerto Rico el 25 de abril de 1992, por lo que actualmente tiene 30 años. Es la hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres. Tiene un hermano menor, Ricardo Arjona Jr., y un medio hermano menor, Nicolás Arjona.

Aunque su padre se crió en la Ciudad de México, ella a los 12 años se mudó a Miami y a los 18 a Nueva York para realizar sus estudios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El 19 de agosto de 2018 anunció a través de su cuenta de Instagram su compromiso con Edgardo Canales, con quien se casó en 2019 y lleva una linda relación.

Carrera, películas y series

Uno de sus primeros papeles importantes fue el de Suzy Houchen en la serie de televisión Unforgettable de 2014 y posteriormente participó en Person of Interest; donde dio vida a Dani Silva hasta 2015, Narcos y True Detective.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En 2017 se unió al elenco principal de la serie Emerald City y en 2019 participó en la película de Netflix Triple frontera con el papel de Yovanna, el cual le permitió actuar junto a Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.

Sus trabajos más recientes son la película de superhéroes Morbius de 2022 basada en el personaje de Marvel Comics, en la cual trabajó junto a Jared Leto y Matt Smith, protagonista de House Of The Dragons y The Crown, y Andor, serie que estrenará el 21 de septiembre de 2022 y donde compartirá créditos con el actor mexicano Diego Luna.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte