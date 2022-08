Aidan Shaw aparecerá en la segunda temporada de ‘And Just Like That...’

¿Será que por fin Carrie Bradshaw se dará cuenta de todo lo que tenía con Aidan?

Los fanáticos de ‘Sex & The City’ no pueden con la emoción, y después de una exitosa primera temporada de la secuela de la serie sensación de los 90: ‘And Just Like That...’, tendremos una gran sorpresa en la segunda entrega, pues recientemente fue revelado que Aidan estará de regreso.

Sí, Aidan Shaw (el fabricante de muebles), interpretado por el actor John Corbett, estará de regreso en algunos episodios de la segunda temporada de ‘And Just Like That...’, así fue revelado por algunos medios como Deadline.

Uno de los hombres más importantes en la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) como lo fue Aidan con quien estuvo a punto de casarse, estará de regreso de la manera más inesperada, pues en la primera temporada de la secuela de ‘Sex & The City’ ni siquiera fue mencionado.

¿Aidan estará en la segunda temporada de ‘And Just Like That...’?

Spoiler Alert: Después de una trágica primera temporada de ‘And Just Like That...’ en HBO Max llena de grandes ausencias (Samantha Jones - Kim Cattrall) y despedidas en la ficción (Mr. Big - Chris Noth) pero también en la vida real (Stanford Blatch - Willie Garson), la segunda temporada tendrá uno de los mejores regresos.

Aunque en la primera parte de ‘And Just Like That...’ se abordan diversos temas alrededor de la vida de las tres amigas inseparables Carrie, Miranda y Charlotte con el paso del tiempo, uno de los temas más impactantes fue la muerte inesperada de Mr. Big, lo cual destrozó la vida de nuestra fashionista favorita.

Fue justo eso lo que llevó al productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King, según sus propias palabras, a descartar la aparición de Aidan, sin embargo, después de la dura etapa que significó para Carrie el despedirse de “su gran amor”, la aparición de uno de sus examores se convirtió en algo posible.

En una entrevista que tuvo con Deadline, confesó: “Realmente sentí que esto era mucho para Carrie. Esta temporada fue mucho (la primera). Queríamos ayudarla a superar (la muerte de Big) y sacarla a la luz; el último episodio se llama ‘Viendo la luz’. Queríamos sacarla. (El regreso de Aidan) es una gran historia que todos en casa escribieron y que nunca habíamos tenido la intención”.

El regreso que no veníamos venir en la secuela de ‘Sex & The City’ está causando grandes expectativas en los fans de la serie protagonizada por Carrie Bradshaw, el significativo papel de Sarah Jessica Parker.

