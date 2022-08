Alec Baldwin asegura que su carrera está terminada luego del disparo que mató a Halyna Hutchin

El actor dijo que ya perdió cinco trabajos debido al accidente en el set en el que disparó un arma cargada.

Parece que Alec Baldwin no la está pasando nada bien, luego de que el FBI determinara que sí disparó el gatillo del arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchin el pasado 21 de octubre de 2021 cuando se encontraba en el set de la película Rust.

El caso ha generado un debate, debido a que Baldwin asegura que no sabía que el arma se encontraba cargada con balas de verdad, por lo que al momento de estar ensayando se disparó y la bala impactó contra Hutchin quien lamentablemente perdió la vida.

Este hecho impactó a Hollywood y el aclamado actor se ha mantenido firme en su postura de que fue un accidente, aún así está seguro de que su carrera actoral ya terminó.

En una entrevista con CNN, Baldwin dijo que desde el incidente ha perdido cinco trabajos y ha temido por su propia seguridad después de que el expresidente Donald Trump dijera públicamente que creía que mató a Hutchins a propósito.

“Ayer me despidieron de otro trabajo”, dijo Baldwin. “Ahí estaba todo listo para ir al cine, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estos muchachos y ayer me dijeron que no queremos hacer la película contigo por esto”.

El intérprete también habló del estrés que ha experimentado y dijo que este incidente “le ha quitado años de vida”.

Baldwin aseguró que uno de sus mayores soportes en este duro momento ha sido su esposa, Hilaria, a quien define como la razón por la que no se ha alejado por completo de la industria.

“Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora... Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, jubilado, ido, ya sabes, vendido todo lo que tenía, Conseguí una casa en medio de la nada y simplemente encontré otra cosa que hacer, vender bienes raíces”, dijo,

El actor reiteró que esto fue una tragedia y que todos en el set de Rust saben que no fue a propósito, por lo que confía en que las cosas se aclaren para él.

“No soy la víctima aquí. Las cosas, para mí, van a mejorar. Las cosas, para mí, se van a aclarar. Estoy mil por ciento seguro de eso”, agregó.

