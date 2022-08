Aleks Syntek recibe doctorado Honoris Causa y desata divertida polémica

“Quítale lo aburrido, ponle lo divertido”, fue lo que comentaron algunos fans de Aleks Syntek en redes sociales.

Aleks Syntek volvió a causar polémica en redes sociales, pero esta vez no por revelar que no le gustan las mujeres producidas y operadas o por pedir multas a establecimientos que pongan reggaetón, si no porque la Organización Mundial de Líderes (OMLID) le entregó el reconocimiento “Doctor Honoris Causa” por su legado musical en México.

“Es uno de los íconos más importantes del pop mexicano de los últimos años”, mencionó el Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM México) en la ceremonia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El cantante y compositor no sólo agradeció a la institución, si no también compartió orgulloso en Twitter tanto su diploma como un video en el que muestra el momento exacto de la entrega.

Gracias a la #organizacionmundialdelideres por haberme entregado el reconocimiento “Doctor Honoris Causa” ⭐️🙌🏼 pic.twitter.com/1pgA3RQG8M — Aleks Syntek (@syntekoficial) August 28, 2022

Tras dar a conocer la noticia, la reacción en redes sociales de los fans de Aleks Syntek no se hicieron esperar y aunque algunos lo felicitaron de manera sarcástica comentando algo sobre el género reggaetón, otros tantos le enviaron muestras de cariño e incluso recordaron que el cantante fue el autor del jingle para el comercial de una famosa salsa cátsup.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“En hora buena Aleks, te lo mereces. Uno de los mejores músicos de nuestro país”; “Gracias por aún creer en la música como forma de hacer este mundo mejor!”; “Claro, cómo no si eres un talento hermoso y además mexicano, me encanta ser tu fan”, fueron algunas de las felicitaciones.

Divertidas reacciones en redes

“Los verdaderos líderes son @wisinyyandel”; “Espero que no entres en la etapa de cantar reguetón. Tú eres el José José del Pop”; “Arriba el perreo”; “Quítale lo aburrido, ponle lo divertido”; “Hasta que por fin dió frutos ese comercial de catsup, ¡felicidades!”, fueron algunos de los comentarios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Gracias por quitarle lo aburrido y ponerle lo divertido es puro tómate lo que a usted le late — Rene V Rod (@ReneVRod1) August 28, 2022

Quítale lo aburrido

Ponle lo divertido

Es puro tomate

Lo que a ti te late — DiegoCM (@DiegoCM16796543) August 29, 2022

Podría interesarte