Alicent y Cersei, las madres tóxicas de los personajes más insoportables del universo GoT

Ambas villanas son madres de algunos de los personajes más malvados de House of The Dragon y Game of Thrones.

Alicent Hightower y Cersei Lannister tienen varias cosas en común: ambas se volvieron mujeres fuertes a raíz de las injusticias que sufrieron de jóvenes, por lo que forjaron un carácter que las llevó a ganarse un lugar en el reino, cometieron acciones indebidas para proteger a sus hijos a toda costa, y se ganaron el odio de muchas personas en los Siete Reinos. Ambas reinas fueron casadas en contra de su voluntad con hombres mucho mayores a los que tuvieron que complacer por la única razón de que eran sus esposos. En el caso de Alicent es el rey Viserys, y en el de Cersei, Robert Baratheon. Esta situación en la que Otto Hightowey y Tywin Lannister manipularon y usaron a sus hijas cuando eran muy jóvenes, como monedas de cambio para acceder al Trono de Hierro a través de ellas, forjó un carácter fuerte, controlador y manipulador en estas mujeres. Debido a que fueron obligadas, ambas se aferraron a lo único que en realidad aman: sus hijos. Por lo que tuvieron comportamientos que podemos calificar como "tóxicos" con ellos, los cuales llevaron a estos personajes a convertirse en los más odiados de la historia creada por George R.R Martin. Eso sí, hay que dejar algo en claro. Con ayuda de nodrizas, estas mujeres tuvieron que criar solas a sus hijos, ya que las madres de ambas murieron desde que eran jóvenes, además tanto Viserys como Baratheon, estaban más preocupados por asuntos de la corona, que por su familia. Alicent y Cersei madres tóxicas Cersei Lannister es una de las villas más poderosas de Game of Thrones, la cual tuvo tres hijos fruto de la relación con su hermano Jamie: Joffrey, Myrcella y Tommen, quienes llevaban el apellido de Robert Baratheon, ya que nunca fueron considerados bastardos. Durante toda la serie vimos como Cersei los protegía en un extremo que llegó a ser perjudicial para ellos. En especial en el caso de Joffrey, a quien siempre le solapó todo, alentó su comportamiento violento y narcisista, e incluso dejaba que pasara por encima de ella solo porque era su primogénito. Incluso después de muerto jamás aceptó las cosas malas que su hijo hizo. Por otro lado Myrcella y Tommen, quizá no fueron malas personas, pero su madre los dejó en una situación tan inútil e indefensa debido a su sobreprotección, que no tuvieron un buen futuro. En el caso de Alicent Hightower que tuvo cuatro hijos con el rey Viserys: Aegon II, Aemond, Helaena y Daeron. La situación es muy similar. Ya vimos que Aegon II es un violador, y en el último episodio abusó de una de las mucamas. Aunque Alicent le creyó a la joven, solapó a su hijo. Ya que le pagó una buena cantidad de dinero a la trabajadora del castillo, para que no revelara lo que sufrió a manos de él. Con Aemond es la misma situación. Desde pequeño creció con mucho rencor por no tener un dragón y aunque tenía una actitud bastante violenta con sus sobrinos, Alicent pidió que le cortaran el ojo a uno de los hijos de Rhaenyra para que estuvieran parejos, a pesar de que le demostraron que él fue culpable de la pelea y todo se trató de una situación de defensa. Por último, es Alicent quien ha motivado a su hijo mayor para que sea quien usurpe la corona, aunque ya vimos que a Aegon II no le interesa el trono. Además desde niños les metió la idea de que sus sobrinos, los hijos de Rhaenyra, son bastardos.











