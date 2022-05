Alicia Machado revela el consejo que le dio la primera actriz Silvia Pinal (que aún sigue)

La ex Miss Universo habló habló sobre las sabias palabras que le dijo la actriz y que la marcaron hasta ahora.

Alicia Machado, actriz, ex Miss Universo y ganadora del reality show “La Casa de los Famosos”, habló durante una entrevista en redes sociales sobre las dificultades que ha enfrentado como madre soltera, ya que a lo largo de los años se le ha cuestionado mucho sobre la identidad del padre de su hija, Dinorah Valentina, quien actualmente tiene 13 años.

Pese a la incomodidad que ha vivido por los rumores, Machado se ha encargado de priorizar el bienestar de su pequeña, quien siempre la ha acompañado en sus proyectos a lo largo de su carrera gracias a un consejo de maternidad que le dio la primera actriz, Silvia Pinal.

De acuerdo con la venezolana, aún recuerda con mucho cariño las palabras que la actriz le dijo cuando su hija tenía apenas 9 meses de edad.

“Yo tenía a mi hija como de 9 meses y yo estaba en los ensayos de una obra que hice que se llamaba ‘Hair Spray’, un musical, y la señora Pinal estaba ahí con nosotros y me acuerdo que me senté al lado de ella con la niña y me agarró la pierna y me dijo: ‘Muy bien que te trajiste a la niña. Mira, tú te vas a llevar a tu hija a todas partes y le vas a contar todo y le vas a enseñar todo para que ella nunca necesite ninguna explicación, porque cuando ella escuche cosas que no son verdad, ya sabe que no son verdad, porque ya sabe todo, ella vive contigo”, dijo.

De acuerdo con Alicia Machado, este consejo le cambió la vida y la ayudó mucho, ya que lo siguió al pie de la letra y efectivamente lleva siempre a su hija para mostrarle el mundo en el que se desenvuelve.

“Fue un consejo que me llevé muy profundamente y siempre que veo a la señora Pinal se lo digo. Me dice: ‘Así si la tenga que llevar y la tenga que poner a dormir debajo de la butaca del teatro no importa, usted se la lleva para que ella cuando crezca sepa en qué trabajaba su mamá, qué hacía su mamá y cómo se ganaba la plata su mamá y así nadie le va a venir con tonterías”, reveló.

Finalmente, la ex reina de belleza reafirmó que actualmente le sirve ese consejo ahora que su hija ya es una niña grande.

El consejo de Silvia Pinal para Alicia Machado pic.twitter.com/B2WjiZz7G3 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 19, 2022

