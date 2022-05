Amber Heard acusó a Johnny Depp de tener alucinaciones durante los últimos meses como esposos

El juicio de Virginia se retomó este lunes 16 de mayo.

Amber Heard y Johnny Depp han ocupado todos los titulares de las últimas semanas, luego de que comenzara su polémico juicio de Virginia, el cual tuvo una pequeña pausa durante la semana del 9 al 13 de mayo.

Este lunes 16 de mayo, el juicio se retomó y quien pasó a testificar por tercera ocasión fue Amber Heard, quien hizo unas polémicas declaraciones en las que resonó una “pequeña” contradicción que tiene a todo mundo a la expectativa.

Para comenzar la quinta semana del juicio, la actriz que da vida a Mera de ‘Aquaman’ hizo énfasis en la acusación de Johnny Depp, en la que el actor señaló que su exesposa había dejado heces fecales humanas sobre su cama después de una pelea.

Dando réplica a la declaración, Amber Heard se defendió argumentando que en realidad las heces fecales pertenecían a la entonces mascota de la pareja, un mini Yorkshire terrier, que en ese tiempo presentaba problemas intestinales luego de haber consumido por accidente marihuana que pertenecía al actor.

Al tanto, la actriz notificó: “No creo que eso sea divertido. No sé a qué mujer adulta le parezca. No estaba de humor para bromear”.

Amber Heard señaló que Johnny Depp tenía alucinaciones

No solo fue su defensa en cuanto al polémico tema de las heces fecales, sino que la actriz puso un nuevo tema sobre la mesa: Supuestas alucinaciones de Johnny Depp durante los últimos meses de su matrimonio entre el 2015 y 2016.

De acuerdo a Amber Heard: “Él hablaba con personas que no estaban en la habitación. Fue aterrador”, así como puntualizó: “No me quedó claro si estaba enojado conmigo o si estaba convencido de que el tipo con el que dijo que me vio estaba en la habitación”.

La contradicción de Amber Heard

Durante el lunes 16 de mayo, Amber Heard se contradijo a ella misma, pues al comienzo de su testimonio mencionó que había cometido un error y realmente, Johnny Depp no la había abofeteado por primera vez en 2013 (por haber hecho énfasis en su tatuaje de Winona Ryder) sino que eso se había suscitado en 2012.

La justificación de Amber Heard al respecto de la equivocación de años fue porque de acuerdo a ella, quería olvidar que el maltrato comenzó desde el principio de la relación: “Me había permitido olvidar que el comienzo también fue violento y caótico”.

El juicio de Amber Heard y Johnny Depp sigue su ciclo, y hasta el momento todavía hay cabos sin atar y una gran confusión por las declaraciones de ambos actores.

Aquí puedes ver las declaraciones del día 16 de mayo:

