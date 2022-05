Amber Heard admitió que golpeó y le arrojó objetos a Johnny Depp

Johnny Depp presentó una grabación durante el juicio por la demanda de 50 millones de dólares por difamación contra su ex.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa y, con la testificación de cada uno de los involucrados, el mundo se entera de cada vez más detalles sobre el breve matrimonio entre los dos actores. Hoy, con la declaración del actor en el estrado, también surgió una grabación en la que la actriz admite haberlo golpeado en el pasado y haberle lanzado floreros y otros objetos.

“Lamento no haberte dado una bofetada”, dice ella. “Te estaba golpeando pero no te estaba pegando con el puño, no sé exactamente cómo fue el movimiento de mi mano, pero no te di puñetazos. Te estaba golpeando”. Él, en su declaración, asegura que se alejó de ella porque no quería que el asunto se convirtiera en una “escena del crimen”. En otro fragmento de la grabación se escucha a Heard decir que le había arrojado ollas, sartenes y floreros a su exesposo.

Él, quien también admitió consumir drogas desde los 11 años, acusó además a su ex de consumir drogas ilícitas y beber cerca de él, incluso cuando intentaba dejar el alcohol. Johnny Depp dice que intentó dejar la relación, pero que ella le pedía regresar cada vez.

Las declaraciones y la grabación salen a la luz en medio del juicio por una demanda de Johnny Depp contra Amber Heard, por 50 millones de dólares, en la que la acusa de difamación por una columna de 2018 en la que ella denunció actos de violencia por parte del actor. En ese entonces ella también lo acusó de haberle lanzado un teléfono celular al rostro y compartió imágenes de los moretones que habrían sido consecuencia de sus ataques.

