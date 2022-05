Amber Heard arremete contra Warner por intentar eliminarla de Aquaman 2

Amber Heard comentó durante la sesión del juicio del lunes 16 de mayo que Warner Bros deseaba eliminarla de Aquaman 2

Durante la testificación de Amber Heard en la reanudación del proceso judicial con su ex esposo Johnny Depp, abordó el tema de su aparición en la cinta de Warner Bros, Aquaman and the Lost Kingdom.

Acusa a la productora de querer eliminarla de la cinta luego de que los abogados pidieron que abordara el tema del filme y el cómo la batalla legal ha afectado su carrera.

“Luché duramente para permanecer en la película. No quería incluirme”, dijo. Sobre si aparecerá finalmente en la misma, comentó que con un papel muy reducido se le verá en pantalla.

“Me dieron un guión. Y luego me dieron nuevas versiones en las que habían quitado escenas en las que había acción”, para finalizar afirmó que eliminaron sustancialmente su participación en la misma.

Esto toma relevancia luego de la petición realizada hace semanas en Change.org para eliminarla del papel por una fanática de Johnny Depp.

Al respecto, los productores de Aquaman 2 han aclarado que no tomarán en cuenta peticiones de fanáticos para tomar desiciones de esa índole.

Aquaman and The Lost Kingdom llegará a las salas de cine en marzo de 2023.

