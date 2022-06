Amber Heard asegura que aún ama a Johnny Depp y se describe como una víctima “imperfecta”

La actriz aseguró que siempre amará al actor, pero que teme por lo que sus abogados puedan hacer.

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp sigue dando de qué hablar, y es que la actriz ofreció su primera entrevista tras el enfrentamiento legal que duró seis semanas, en el que se llegó al veredicto de que ella tendrá que pagar 10.35 millones de dólares a su exesposo.

Fue en el programa Today de la cadena NBC, que Heard concedió sus primeras declaraciones en las que confesó que siempre dijo la verdad ante el jurado y que lamenta el resultado al que llegó la corte de Virginia, Estados Unidos.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

La entrevistadora cuestionó a Amber sobre la posibilidad de que el equipo de Depp volviera a demandarla por difamación.

“Tengo miedo de que no importa lo que haga, no importa lo que diga o cómo lo diga, cada paso que dé presentará otra oportunidad para este tipo de silenciamiento”, aseguró.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Durante la transmisión, la presentadora volvió a leer el mensaje de texto que el actor mandó a Heard en el que aseguraba que sufriría de una “humillación global”, esto cuando inició el juicio, y le preguntó si pensaba que eso se había hecho realidad.

“Sé que lo prometió”, dijo. “Yo testifiqué de esto. No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué, le pedí al jurado que me viera como un ser humano y escuchara sus propias palabras, lo cual es una promesa de hacer esto. Se siente como si lo hubiera hecho”, señaló.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

También fue cuestionada sobre los sentimientos que tiene hacia el actor en la actualidad, a lo que respondió que aún seguía sintiendo amor por él.

“Lo amo. Lo amaba con todo mi corazón. E hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara. no pude No hay malos sentimientos o mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender. Si alguna vez has amado a alguien, debería ser fácil”, respondió.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW





Podría interesarte