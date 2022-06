Amber Heard asegura que pudo haber ganado el juicio si el jurado hubiera visto las anotaciones de su psicólogo

La actriz reveló que tiene más pruebas para mostrar el abuso que sufrió con Johnny Depp.

En una nueva entrega de la entrevista que la presentadora Savannah Guthrie le hizo a Amber Heard para el programa Dateline, la actriz reveló que el jurado no la dejó presentar las anotaciones de su psicólogo en las que describía los abusos que sufrió durante su relación con Johnny Depp.

Heard habló sobre estas pruebas que pudieron hacer la diferencia, y evitar que el jurado llegara al veredicto de fallar a favor de Depp, por lo que tendrá que pagar una cantidad de 10.35 millones por difamación.

“Hay una carpeta con años de anotaciones que datan del comienzo de mi relación en 2011 y que fueron tomadas por mi doctor, a quien le estaba informando sobre el abuso que sufría”, afirmó.

Según la protagonista de Aquaman, el juez desestimó estas supuestas pruebas, debido a que los consideró como inválidos.

La actriz también habló del precio que tuvo que pagar por contar “su verdad” acerca de la relación de violencia que vivió con Depp durante cuatro años.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada”, explicó.

Cuando se le preguntó acerca de las personas que vieron el juicio que podrían pensar que ambas estrellas tienen la culpa, Heard dijo: “No culparía a la persona promedio por ver esto y cómo se ha cubierto y no pensaría que son unos mocosos de Hollywood en su peor momento. Pero lo que la gente no entiende es que en realidad es mucho más grande que eso. No se trata solo de nuestros derechos de la Primera Enmienda a hablar”.

También agregó su propia interpretación de la Primera Enmienda, diciendo: “Es una libertad decir la verdad al poder, y eso es todo lo que dije. Se lo hablé al poder y pagué el precio”.

