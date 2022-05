Amber Heard creyó que no sobreviviría a su matrimonio con Johnny Depp

“Iba a terminar muy mal para mí”, dijo ella sobre las razones que la llevaron a pedir el divorcio y una orden de restricción.

Amber Heard volvió a declarar en el estrado durante el juicio contra su exesposo, Johnny Depp, esta vez respondiendo a las agresivas preguntas de sus abogados. Ella dijo que es una “tortura” tener que recordar y revivir los episodios de violencia que vivió durante su matrimonio, ahora frente a los ojos de todo el mundo y en medio de lo que ella llamó una “campaña de desprestigio” en su contra.

“Desafortunadamente todo esto es real. Apenas lo sobreviví, pero sobreviví. Intenté proteger a Johnny y el secreto que me esforcé por guardar durante cinco años”, dijo la actriz de 36 años, quien ha declarado que, en su momento, no presentó cargos contra él porque quería protegerlo. También dice que le costó mucho trabajo tomar la decisión de terminar su matrimonio.

“Estaba asustada y muy conflictuada porque la persona a la que le tenía miedo también era la persona de la que estaba enamorada”, dijo. “Sabía que si no lo hacía, probablemente no sobreviviría. Tenía tanto miedo de que eso iba a terminar muy mal para mí, y realmente no quería dejarlo”.

Amber Heard ha revelado que Johnny Depp, de 58 años, la golpeó en distintas ocasiones: cuando ella le preguntó sobre el tatuaje de “Wino Forever” y él la abofeteó, así como después de la Met Gala de 2014 cuando él supuestamente la golpeó tras una escena de celos, entre otros episodios de violencia.

Otras exparejas de Johnny Depp, como Jennifer Grey y Ellen Barkin, han declarado cosas similares sobre sus experiencias con el actor. Hasta ahora, él ha negado todas las acusaciones.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación después de que ella publicara un texto en The Washington Post en el que habla sobre su experiencia como víctima de violencia doméstica, en diciembre de 2018. “No es sobre Johnny”, declaró Heard. “La única persona que piensa que es sobre Johnny es Johnny. Es sobre mí y y lo que me sucedió a mí”.

