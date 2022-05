Amber Heard declara que cuando preguntó a Johnny Depp sobre el tatuaje de Winona la abofeteó

Tocó el turno a la actriz de declarar en el juicio contra Depp y habló sobre el día que la golpeó por primera vez.

Luego de que Amber Heard pidiera que se anulara el caso contra Johnny Depp y la jueza se negara a hacerlo, la actriz tuvo que rendir sus declaraciones ante el tribunal de Fairfax en Virginia, Estados Unidos, con la finalidad de continuar con el juicio que protagoniza la pareja por difamación y abuso.

“Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que escribí”, dijo Heard, quien además mencionó que le parece “profundamente doloroso” revivir los momentos más turbios de su relación con el actor de “Piratas del Caribe”, quien la acusa de difamación y daños a su carrera.

Durante su testimonio, Heard habló sobre el momento cuando supuestamente Johnny Depp la golpeó por primera vez.

Declaró que cuando le preguntó a Depp sobre el tatuaje de ‘Winona Forever’, el cual se hizo mientras mantuvo una relación con dicha actriz y el cual después de que terminaran lo modificó y simplemente dejó la palabra ‘Wino Forever’, es decir, ‘borracho por siempre’, éste simplemente la abofeteó por reirse.

“Le pregunté sobre el tatuaje que tenía en el brazo y para mí solo parecían marcas negras, yo no sabía lo que decía, solo parecía un tatuaje descolorido, confuso, difícil de leer. Y dije: ¿Qué dice? Y dijo que decía ‘Wino’. Yo no lo vi, pensé que estaba bromeando porque no parecía en absoluto que dijera eso en absoluto y me reí. Fue así de simple”, declaró.

Amber Heard reveló que cuando que cuando se rió de la respuesta de su entonces esposo, éste la abofeteó.

“Solo me reí porque pensé que estaba bromeando y me dio una bofetada en la cara y... me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer”, dijo.

La declaración de Heard duró más de tres horas. La actriz de ‘Aquaman’, de 36 años, calificó a Depp, de 58 años, como un hombre violento, con problemas de adicción a las drogas e incapaz de controlar su agresividad.

