Amber Heard habla en el juicio sobre los celos de Johnny Depp hacia James Franco

“Él odiaba a James Franco y me acusaba de haber tenido algo con él en el pasado”.

Esta semana, en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, es el turno de la actriz de subir al estrado y relatar sus experiencias mientras estuvo casada con él. Si bien, al inicio, Depp describió un sinnúmero de abusos que ella habría ejercido en su contra, Heard también tiene mucho que decir sobre lo que vivió en el tiempo que duró su relación. Hoy, ella habló sobre los episodios de celos de Johnny Depp hacia James Franco, quien fue coestrella de la actriz, además de la primera vez que creyó que su entonces esposo le había roto la nariz.

El día de ayer, Amber describió cómo el actor la abofeteó cuando ella le preguntó por el tatuaje de Winona Ryder, quien fue pareja de Depp en los años 90. Esa habría sido la primera vez que Johnny Depp la golpeó, pero no sería la última. De acuerdo con lo que declaró en el estrado, otro incidente ocurrió después de que ambos asistieron a la Met Gala de 2014: Depp acusó a Heard de coquetear con una mujer. Cuando volvieron a su habitación de hotel, después de la fiesta, él la empujó y jaloneó.

“Recuerdo que me lanzó una botella. No me dio, pero rompió un candelabro”, declaró ella. Después, la golpeó en la cara. “Creo que fue la primera vez que pensé: ‘¿Es esto una nariz rota?’. Hasta ese momento no estaba segura de cómo se sentía, pero sospechaba que tenía la nariz rota. Fuera de eso, estaba relativamente ilesa. Pero recuerdo tener la nariz hinchada y descolorida y tomé una foto de mi rostro”.

Ella contó que, poco después de ese incidente, comenzó a trabajar en la película ‘The Adderall Diaries’ con James Franco: “Estaba enojado conmigo porque acepté un trabajo con James Franco. Él odiaba, odiaba a James Franco y me acusaba de haber tenido algo con él en el pasado, cuando hicimos ‘Pineapple Express’ juntos”, dijo ella.

En un vuelo de Boston a Los Angeles, relata la actriz en su declaración, él comenzó a bombardearla con preguntas sobre James Franco y sus escenas “románticas” con él: “‘¿Tienes algo que decirme?’ y ‘¿Quieres decirme cuánto te gustó? ¡Dímelo!’”. Él la habría pateado durante ese episodio. “Sentía que había una oscuridad en sus ojos”, recordó Heard.

La exesposa de Johnny Depp no es la única que ha descrito sus episodios de celos. Esta semana, otra expareja del actor, la actriz Jennifer Grey, publicó en su autobiografía un fragmento en el que habla de él como “locamente celoso y paranoico”, además de lidiar con problemas de alcoholismo y drogadicción.

Heard también habló de cómo Johnny Depp ejercía cada vez más control sobre su vida y sobre las personas a las que ella frecuentaba. En septiembre de 2013, cuando ella filmaba ‘London Fields’ en Inglaterra, Depp también se encontraba ahí para grabar. Se reunieron en Londres y fue ahí cuando él le pidió se casaran. “Se arrodilló y me dijo ‘Quiero que seas mi chica, mi chica para siempre’”. Ella creía que, si se casaban, las cosas se tranqulizarían. Sin embargo, poco después, a ella la invitaron a un concierto con sus coestrellas y sintió que, de alguna manera, debía “pedir permiso” a Depp para asistir. Él le dijo que, si aceptaba la invitación e iba al concierto, el compromiso se cancelaría y la relación se terminaría. “Me dijo que era tonta e ingenua por creer que la gente podía invitarme a un concierto de forma platónica”.

Johnny Depp está demandando por difamación a Amber Heard y busca obtener 50 millones de dólares tras el texto que ella publicó en 2018, hablando de cómo fue víctima de abuso doméstico y lo que le ha costado levantar la voz. Ella presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, en la que busca demostrar que él la violentó también. El juicio continúa con las declaraciones de la actriz esta semana.

