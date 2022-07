Amber Heard pide a la Corte desestimar el veredicto del juicio por difamación; alega inconsistencias en el jurado

Un nuevo documento emitido por el equipo legal de Amber Heard pide que se haga un nuevo juicio debido a inconsistencias.

Cuando creíamos que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard por difamación había llegado a su fin, llega un nuevo documento en el que la actriz pide a la corte desestimar el veredicto debido a inconsistencias en la identidad de uno de los jurados.

Un nuevo documento presentado por el equipo legal de Amber Heard pide a la corte de Virginia desestimar el veredicto y anular la sentencia del pago por parte de la actriz a su exesposo Johnny depp. Según Elaine Bredehoft y Ben Rottenborn, abogados de la actriz, no sólo porque no se presentaron pruebas suficientes que demuestren que su cliente difamó a Johnny Depp en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post, sino porque también piden se investigue a uno de los miembros del jurado quien podría haber presentado una identidad falsa.

Los abogados también pidieron que se redujera la suma que Amber debe pagar a Johnny Depp, pues “”la concesión de daños compensatorios y punitivos por parte del jurado era excesiva desde el punto de vista jurídico” y aseguran que Depp sólo merecía “daños a la reputación”.

Hay que recordar que el jurado tuvo un veredicto a favor del actor de “Piratas del Caribe” en el que se pedía a Amber Hear pagar 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos; mientras que ella sólo recibiría de parte de Depp un pago de 2 millones de dólares por daños morales.

Luego de que se diera a conocer el veredicto, el equipo legal de Heard dijo que su cliente no podría pagar tal suma y que apelaría la decisión del jurado.

Sobre las acusaciones a uno de los miembros del jurado, el memorandum emitido por el equipo legal de Heard establece que el jurado número 15 no pudo identificarse plenamente y por ende, pudo haber manipulado el debido proceso.

“El tribunal debe investigar si el jurado 15 sirvió correctamente”, se lee en el documento. De acuerdo con el equipo legal de Heard, este miembro del jurado dijo haber nacido en 1945 pero el mismo que se presentó en el juicio “claramente había nacido después de 1945.”

“Esta discrepancia plantea la cuestión de si el jurado 15 recibió realmente una citación y fue debidamente investigado por el Tribunal para formar parte del jurado”, se lee en el documento.

Los abogados de Heard argumentan que basándose en esta inconsistencia, además de la falta de pruebas y un pago excesiva, el tribual debe anular totalmente el veredicto y ordenar un nuevo juicio.

Apenas el pasado 24 de junio, se dio a conocer que los equipos legales tanto de Amber Heard como de Johnny Depp no habían llegado a un acuerdo y la actriz seguiría con el proceso de apelación.

