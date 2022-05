Amber Heard pidió a Depp que “detuviera campaña de desprestigio” revela audio en juicio

Durante la corte de este 16 de mayo, se reveló un audio en el que la actriz le pide a Johnny Depp que detuviera su campaña de desprestigio.

En la reanudación del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard se hizo público un audio en el que Amber Heard le solicita al Johnny Depp que detenga su campaña de desprestigio, y le pidió al actor que dejara de llamarla “mentirosa”.

La conversación se llevó a cabo en 2016, ocurrió presuntamente después de que Heard le pidiera el divorcio a Johnny Depp.

“Me dicen mentirosa y cazafortunas”, dice la mujer en la grabación.

Durante el juicio, la actriz comentó a la corte que el audio tiene como contexto una petición a Depp debido a la campaña de desprestigio que el actor de Piratas del Caribe comenzó y en la que -según declaro Heard-, fue amenazada con que su carrera se vería acabada después de lo ocurrido.

“Johnny dijo que me arruinaría”, mencionó y añadió: “(me dijo) que nunca volvería a trabajar”.

“No me llames mentirosa, no digas que no es real”, dice Amber Heard durante la grabación al actor.

Todo ocurrió este lunes 16 de mayo luego de que el juicio se reanudó en Fairfax, Virginia. Todo comenzó luego de que Amber Heard publicó un artículo en el Washington Post, la reacción de la defensa del actor fue contra demandar por difamación a la actriz, pues, pese a que en el texto de la publicación no mencionó al actor, el resultado fue la salida del actor de múltiples proyectos debido a la delicada acusación que enfrentó en ese entonces,

