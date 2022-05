Amber Heard y su labor como mamá soltera por vientre de alquiler

La actriz anunció que se había convertido en madre en julio de 2021.

Amber Heard se encuentra en el ojo del huracán tras el proceso legal que enfrenta con su exesposo, Johnny Depp, un enfrentamiento que ha causado polémica en Hollywood, luego de que la actriz revelara en un artículo de opinión, violencia doméstica por parte del actor con el que estuvo casada dos años.

La situación ha escalado hasta afectar las carreras de los actores, sin embargo, hay un tema del que poco se habla en medio del juicio de Virginia que comenzó hace un par de semanas, y se trata del papel más importante en la vida de Amber Heard: El de se mamá primeriza y soltera.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Amber Heard y Johnny Depp se casaron en 2015 y se divorciaron en 2017, sin embargo, fue hasta 2019 cuando sus conflictos legales comenzaron, sin hijos de por medio, los actores se han enfrentado ante juicios y jurados que siguen sin determinar a un culpable.

La vida de Amber Heard como madre

Han pasado tres años desde que comenzó la batalla legal, y en medio de dicho periodo, Amber Heard anunció de manera sorpresiva que se había convertido en madre, a través de una fotografía publicada en Instagram en la que aparece junto a su pequeña a quien nombró Oonagh Paige.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La foto publicada el 1 de julio de 2021, fue acompañada con un enternecedor mensaje que revelaba el sueño de Amber Heard por ser madre, en el que confesaba que había decidido tener una hija por “méritos propios”, a falta de una pareja sentimental para procrear.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras como mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino”, escribió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es el padre de la hija de Amber Heard?

En el mensaje, agregó: “Ojalá lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”.

La noticia claramente sorprendió al medio que inmediatamente comenzó a especular sobre la identidad del padre de la hija de Amber Heard, y aunque los rumores apuntaban nombres desde Johnny Depp hasta Elon Musk (el cual volvió a resonar en el juicio de Virginia), fuentes cercanas a la actriz señalaron al sitio Page Six después del anunció del nacimiento de Oonagh Paige, que la pequeña nació a través de un vientre de alquiler, después de que la actriz supiera que no podía gestar a un hijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A partir de la primera publicación como madre, Amber Heard continuó mostrando tiernos momentos junto a su pequeña sin ocultar su rostro (como muchos otros famosos han optado). En una fotografía en la que aparecía con la pequeña frente a una computadora escribió: “Yo solo soy la mamá y el papá. Ella es la jefa”.

Mientras en otras publicaciones la actriz aparece haciendo ejercicio con su pequeña en brazos, demostrando su amor hacía su hija. Dos días antes de que comenzara el juicio de Virginia contra Johnny Depp, Amber Heard hizo una de sus últimas publicaciones en Instagram.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Se trataba de la publicación de cumpleaños por el primer año de Oonagh Paige, en la fotografía aparece con la pequeña con algunos globos rosas, al tanto, escribió: “Mi pequeña O cumple hoy un año. No puedo creer que estés aquí. El mejor año”.

Aunque no se conoce más sobre el origen de la pequeña, la decisión de Amber Heard de nombrar Oonagh Paige a su hija, se dice fue en tributo a su fallecida madre, quien perdió la vida en 2020. Aunque la actriz ha sido cuestionada en las últimas semanas por las declaraciones de Johnny Depp y su lenguaje corporal en la corte, entre otros aspectos, lo cierto es que de acuerdo a sus publicaciones, ser madre es una de las etapas que más disfruta en su día a día.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte