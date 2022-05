Ana Claudia Talancón decide ser mamá por adopción a sus 42 años

La actriz compartió la decisión que tomó en torno a su maternidad.

Ana Claudia Talancón es una de las actrices más queridas de México, con papeles que respaldan su trayectoria actoral como el caso de Charly en ‘Soy tu fan’ o Amelia en ‘El Crimen del Padre Amaro’ de lado de Gael García.

Con el estreno de la película de ‘Soy tu fan’ en este año, recientemente Ana Claudia Talancón dio una de sus entrevistas más sinceras a la revista ‘Caras’ en la que expresó su deseo por ser madre a pesar de los obstáculos que ha enfrentado en el pasado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La actriz confesó haberse sometido a diversos tratamientos de fertilización, los cuales no tuvieron éxito, además de que reveló haber sufrido un aborto espontáneo durante el año pasado, que la llevaron a tomar la decisión de adoptar.

“Me implantaron embriones varias veces en Estados Unidos. Luego me recomendaron a otro doctor en Tijuana, quien me implantó en dos ocasiones. En una de esas eran gemelos y yo estaba feliz”, comentó para la revista de sociales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ana Claudia Talancón se sincera sobre su aborto espontáneo

El embarazo de gemelos no resultó y Ana Claudia Talancón decidió no seguir con tratamientos hasta que de manera natural quedó embarazada el año pasado, sin embargo, la felicidad solo duraría 10 semanas, pues la actriz confesó haber sufrido un aborto espontáneo.

“Cuando pensé que la maternidad no era para mí, mi novio me dijo que dejara toda la cuestión médica y que iba a pegar de forma natural. A los cuatro meses de manera natural yo ya estaba embarazada”, señaló, sin embargo, agregó: “Tristemente el proceso de gestación solo duró 10 semanas, para mí fue lo más doloroso”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo a Ana Claudia Talancón confesó que el aborto se suscitó cuando estaba sola en casa y fue un punto detonante para no volver a intentar concebir de manera natural sin embargo su sueño de convertirse en madre no desapareció: “No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”.

Aquella etapa, también fue punto importante para que la actriz decidiera comenzar a convivir con niños y adolescentes mexicanos que luchan contra el cáncer a través de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. “Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia”, comentó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ana Claudia Talancón se comprometió con el arquitecto Alejandro Lopart en noviembre pasado, y de acuerdo a la actriz se encuentra feliz tanto en la vida personal como en la profesional: “Me siento bendecida por tener amor y trabajo… Necesitamos buscar y tener el momento adecuado para organizarla y después realizarla”.

“Tenemos ganas de que sea una boda linda y con detalles importantes y acompañados de personas queridas”, mencionó a la revista Clase.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





















Podría interesarte