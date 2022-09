“Todas queremos un Nico”: Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro hablan de su regreso a “Soy Tu Fan”

Los actores mexicanos platicaron con Cultura Colectiva acerca de la historia de amor de sus entrañables personajes que continuará en la película de la exitosa serie mexicana.

Han pasado 10 años desde que vimos aquella escena de Soy Tu Fan, en la que Charly (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro), se subieron a unos globos aerostáticos y nos dejaron sin saber el final de la historia de amor de dos de los personajes más queridos de la televisión mexicana.

El final de la temporada 2 de esta serie que se transmitía en Canal Once, dejó un sinfín de preguntas para los seguidores que tuvieron que esperar más de una década, para que al fin se confirmara la continuación de esta historia que veremos el próximo 8 de septiembre en las salas de cine en todo el país.

Al entrar al hotel de la Ciudad de México, en dónde se encuentran Talancón y Altomaro para realizar esta entrevista, me di cuenta de que transmiten esa misma vibra que sus personajes, solo que a diferencia de su papel en Soy Tu Fan, Ana es muy sonriente y amable. “Solo no me parezco a Charly en que siempre está de mal humor”, Confesó entre risas la actriz a Cultura Colectiva.

Tanto Martín como Ana se notan emocionados por haber podido concretar este proyecto después de tantos años de que el público mexicano se los pedía en cada oportunidad que tenía. Aunque ambos han avanzado se han consagrado dentro del cine nacional e internacional, la realidad es que guardan un cariño especial a este proyecto que esperan con ansias los millennials.

“Siento un agradecimiento absoluto, la gente pedía este proyecto a gritos, se siente un amor muy especial hacia los actores y nuestros personajes. Soy Tu fan fue una serie icónica que marcó una década, pero en personas de diferentes décadas, entonces el hecho de que la gente seguía pidiendo de una forma tan fuerte que regresara, me hace pensar que les va a gustar la película”, dijo Talancón.

Altomaro coincide en que es un proyecto al que le tiene mucho cariño y confesó que fue a raíz de que se reunieron por zoom en la pandemia, cuando resurgió la idea que estuvo ahí durante años, de darle continuación a la historia escrita por Dolores Fonzi y Constaza Novick.

“Durante años seguimos hablando de retomarlo, pero en la reunión que tuvimos por zoom cuando cumplió 10 años la serie, el hecho de volvernos a ver y además darnos cuenta de cómo reaccionó la gente, hizo que todo se concretara”, explicó.

Ambos actores coinciden en que el público mexicano por fin encontrará una explicación de lo que sucedió con Nico y Charly en la temporada 2 de la serie. Además, a pesar de que después de una década, la sociedad ha avanzando en muchos temas, incluidos la manera de relacionarnos amorosamente, los protagonistas de la película aseguran que la historia también avanzó, esto sin perder la esencia de los personajes.

“No importa cuántos años hayan pasado, sigues entendiendo a los personajes, es casi de lo más importante que hace Soy tu fan, abordar esta indecisión de tu vida, de sentirte muy inseguro y darte cuenta de las cosas que ya no quieres”, nos cuenta Ana.

Martín también cree que los personajes evolucionaron y se les hace justicia en esta nueva película.

“Se les hace justicia a todos. Sí es un momento muy distinto al de hace 10 años y la película es muy clara en cómo hay un avance”, afirmó.

El entrañable Nico, también aseguró que parte del éxito de Soy Tu Fan radica en que todo el mundo se puede identificar con alguno de los personajes del cast.

“Todo el mundo se identifica con alguien, ya sea que dices “así es mi prima, mi hermano o mi amigo”, dijo.

“Todas queremos un Nico”, interrumpió Ana claudia, quien recordó cómo después de la primera temporada, las mujeres querían una relación amorosa con alguien que tuviera las características del que fuera su novio en la ficción.

La intérprete de cintas como El crimen del padre Amaro y Arráncame la vida, también confesó que casi todo el elenco se identificaba con los personajes que cada uno interpretaba, incluso ahora que ya pasaron 10 años, es algo que les sigue sucediendo.

“Sigue pasando, no saber cómo tomar las decisiones correctas, ni lo que buscas, en estar en desacuerdo con tus amigos, en crecer profesionalmente, así como las responsabilidades que te van tocando. Creo que esta serie ha sido parte de nuestro propio proceso”, explicó.

También dijo que Charly es muy parecida a ella, ya que se definió como alguien que le gusta confrontar a sus amigos de una manera muy honesta, además de ser algo indecisa.

Por su parte, Martín aseguró que aunque tiene algunas características similares con Nico, él no comparte muchas de sus ideas.

“La verdad hay muchas cosas en las que no me parezco a Nico, no soy tan aventado a soltarse y abrirse, no soy para nada optimista, ni siempre estoy de buenas, lo que Sí, es que sé perdonar y me gusta ir como con la onda de lo que está pasando en cualquier momento”, dijo.

¿Cuándo se estrena Soy Tu fan, la película?

Será este 8 de septiembre cuando llegue a las salas de cine esta cinta en la que veremos a los personajes originales reunidos durante la boda de Rocío (Maya Zapata) y Diego (Gonzálo García Vivanco), en la que los protagonistas se enfrentarán al pasado y quizá revivirán los viejos amores que parecían quedar en el olvido.

