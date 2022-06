Andrea Escalona anuncia que está embarazada con emotivo mensaje

La conductora de televisión y actriz agradeció el amor de su familia en redes sociales, en especial a su mamá, la productora Magda Rodríguez, quien falleció en noviembre de 2020.

Andrea Escalona, hija de la difunta productora de televisión, Magda Rodríguez, anunció que está embarazada y se encuentra muy feliz.

Primero, compartió la noticia con sus compañeros de trabajo durante el programa “Hoy” con una divertida dinámica en la que les hizo leer un papel que decía “Vas a ser tío o tía”. En un inicio nadie sabía de quién se trataba, por lo que empezaron a indagar entre los presentes. Minutos después, a la conductora no le quedó de otra que gritar “¡estoy embarazada!” para dar el anuncio.

Inmediatamente todos la empezaron a abrazar a la conductora y actriz de 35 años para felicitarla. “¡Lo sabíamos!”, dijo Galilea Montijo.

Después Andrea Escalona compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales con un emotivo mensaje en el que agradeció a su familia, a su pareja Marco, al público y a su mamá, Magda Rodríguez, quien falleció en 2020.

“Los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar. Gracias MAMÁ, sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía. Gracias Marco, sé que serás un gran papá. Gracias Tita, papá, niñas por apoyarme y siempre estar ahí para mi, gracias a mi familia y amigos. Gracias a tu familia Marco, porque desde el día uno se han portado increíble conmigo. Gracias al público que con ustedes también he compartido todos los momentos importantes en mi vida. Gracias Televisa, mi casa, hogar y familia siempre conmigo, con los míos, en los momentos más duros y felices”, escribió.

Finalmente, la actriz envió un tierno mensaje al bebé que espera.

“Gracias a mi bebé, porque aún sin conocerte todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi ♥️”, escribió.

¿Quién es Marco, el papá del hijo de Andrea Escalona?

Fue en enero de 2021 cuando Andrea Escalona compartió que tenía una nueva pareja en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Sin dar muchos detalles, la conductora mencionó que su novio no se dedicaba al medio, pero que igualmente no le gusta mostrar su vida privada en redes sociales.

“Tengo un galán, no se dedica al medio... En el Kabbalah te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto, consejo señora bonita, mucho mal de ojo en la vida y no es porque uno quiera, es la comadre que envidia lo que tienes”, comentó.

La conductora explicó que su pareja respeta mucho su individualidad y ella la de él.

“Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí... Y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que haga sus cosas... Compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante; nos estamos redescubriendo como pareja acompañándonos. Y le agradezco mucho este momento difícil (el fallecimiento de su madre)”, dijo.

Hasta ahora lo único que se sabe del novio de la conductora es que se llama Marco y le dicen de cariño “Markiño”. Aunque Escalona no publica nada sobre su relación, cuando anunció que está embarazada su novio apareció en el video compartido por el programa de televisión en el que trabaja la conductora.





