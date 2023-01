Si ya terminaste su segunda temporada y te quedaste con ganas de más, aquí te dejamos una lista de animes que puedes ver si disfrutaste “Alice in Borderland”.

Muchos nos quedamos picados con el final de la segunda temporada de “Alice in Borderland”, la serie japonesa del momento que ha atrapado a más de miles de personas por su historia inquietante, misteriosa y llena de acción. Y como originalmente su trama se publicó como manga y anime japonés, aquí te dejamos una lista de animes que puedes ver si disfrutaste “Alice in Borderland” que seguro te mantendrán al filo del asiento.

Animes que puedes ver si disfrutaste “Alice in Borderland”

Invasión en las Alturas

Yuri, una alumna de preparatoria, despierta de pronto en lo alto de un edificio sin saber cómo llegó ahí. Al poco tiempo descubre que se encuentra trapada en un mundo alterno lleno de rascacielos, en el cual varios sujetos enmascarados persiguen a otras personas que, al igual que ella, no saben cómo llegaron ahí.

Yuri se tendrá que armar se valor para enfrentarse a los enmascarados para sobrevivir y encontrar no sólo la forma de salir se ahí sino, también, a su hermano, que aparentemente también se encuentra en aquel mundo macabro.

Lo puedes ver en Netflix.

Death Parade

Las almas de la gente que muere no se van al cielo ni al infierno sino a uno de los muchos bares misteriosos que existen en el más allá, que son reventados por camareros extraños quienes, a su vez, administran los Juegos de la Muerte, en los que cada persona debe participar si quiere continuar con su paso a la otra vida.

Estos juegos revelarán los mayores secretos de las almas, las razones por las que llegaron a ese punto en sus vidas y cuál podría ser su destino. Si los ganan, las almas podrán tener una nueva oportunidad de vida al reencarnar en una nueva persona, pero sí los pierden, serán enviadas al destierro eterno en el vacío.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Mirai Nikki

Yukiteru Amano es un estudiante de preparatoria que no logra encajar entre sus compañeros por su forma de ser y de ver el mundo. Para no perder la cordura, escribe sus vivencias en un diario en su celular, y le cuenta sus problemas a un par de amigos imaginarios: Deus ex Machina y su asistente.

Sin embargo, un día Deus ex Machina se presenta como un ente real, y le dice que lo ha elegido para participar en un juego de supervivencia para convertirse en su sucesor. El juego consiste en encontrar a otros 11 jugadores para matarlos y conseguir sus diarios especiales como el suyo, que es el diario del futuro.

Lo puedes ver en Funimation.

Darwin’s Game

Kaname Sudou, un joven estudiante con una vida normal, ve su entorno cambiar cuando acepta una invitación por correo electrónico para unirse a un juego llamado Darwin’s Game, que se trata de una competencia mortal en el que todos los jugadores reciben un don especial ligado al tipo de evolución que tendrían en un mundo futuro.

Kaname deberá encontrar la forma de sobrevivir a los encuentros y, sobretodo, a un evento especial que reunirá prácticamente a todos los jugadores en busca de un tesoro que podría llevarlos a abandonar el juego para siempre y a enfrentarse al creador del mismo… o a morir en el intento.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Battle Game in 5 Seconds

Akira Shiriyanagi se despide de su vida normal como alumno de preparatoria y amante de los videojuegos y los dulces cuando, por culpa de una chica misteriosa que se have llamar Mion, es arrastrado a un campo de batalla en donde deberá pelear para defender su vida o dejarse asesinar por otros jugadores.

Al poco tiempo, el chico descubre que forma parte de un juego en el que todos sus participantes fueron borrados de los registros sociales para formar parte de un experimento, por lo que, para ganar, deberán enfrentarse unos a otros usando los poderes que les fueron asignados y manteniendo una estrategia diferente en cada encuentro.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Deadman Wonderland

Un terremoto increíblemente fuerte casi acabó con Japón en su totalidad, excepto con algunas regiones, como una cuarta parte de Tokio. 10 años después de ese suceso, el joven Ganta Igarashi ha intentado llevar una vida normal como estudiante del Colegio de la Prefectura de Nagano.

No obstante, las cosas se le complican cuando encuentra a un extraño hombre cubierto de sangre quien termina asesinando a casi toda su clase, y dejándole un cristal rojo incrustado en el pecho. Al ser el único sospechoso, Ganta es condenado a pasar sus días en una prisión, conocida como Deadman Wonderland, en la cual su vida dará un giro de 180 grados.

Lo puedes ver en internet.

Kakegurui

La academia privada Hyakkao no es como cualquier otra: para empezar, sólo los hijos de los millonarios del mundo pueden acudir a ella, y al terminar las clases, la escuela se convierte en una especie de casino en el que los estudiantes regentan sus propias salas de juegos y apuestas, en los que miles de millones de yenes son ganados y perdidos todos los días.

Un buen día, una alumna nueva, llamada Yumeko Jabami, llega para poner de cabeza toda la estructura social de la escuela, apostando como loca y ganando casi cada encuentro que tiene, con el deseo de dos cosas: sentir la adrenalina de jugar por el azar y llamar la atención de la actual líder del consejo estudiantil y mejor jugadora del colegio: Kiari Momobami.

Lo puedes ver en Netflix.

Gantz

Kei Kurono, un joven arrogante y que tiene poco respeto por la vida ajena, se ve en un dilema cuando su amigo, Masaru Kato, le pide salvar a una persona borracha de ser arrollada por un tren. Sin embargo, quienes mueren arrollados fueron ellos, aunque logran despertar en un mundo alterno.

Descubren al poco tiempo que se les dio una nueva oportunidad de vida al ingresar al mundo de los Gantz, que son personas quienes, para sobrevivir, deben combatir a especies alienígenas y a otras amenazas para el mundo humano usando equipos especiales que no encontrarán en otro lugar.

Lo puedes ver en internet.

Tower of God

En un mundo alterno existe una torre gigantesca que ofrece a cualquier persona que llegue a la cima el cumplimiento de su mayor deseo, sea cualquiera que éste sea, por lo que Rachel está dispuesta a ascender a ella con el único propósito de ver las estrellas, mientras que Bam, un chico extraño a quien encuentra en el camino, busca seguirla porque sólo quiere estar con ella.

Sin embargo, al entrar en la torre, los caminos de ambos se pierden, lo que deja a Bam con la esperanza de encontrarse pronto con Rachel, aunque se da cuenta de que el interior de esta torre no es lo que cualquiera esperaría hallar, ya que se trata de un espacio que retará a cualquiera que quiera llegar a su cima a competencias de vida o muerte que pondrán a prueba sus habilidades de todo tipo.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Sword Art Online

En un futuro muy cercano, el mundo de los videojuegos llega a un nuevo nivel con la aparición de unos cascos que permiten a quienes los usen adentrarse a un universo virtual y vivirlo prácticamente en carne propia. En este contexto, un juego nuevo, llamado Sword Art Online, aparece, y se convierte en un evento masivo con gente de todo el mundo conectándose a él, entre ellos Kirito, un amante de los videojuegos.

Sin embargo, al poco tiempo se les descubre a los jugadores una verdad terrible: no podrán salir de aquel mundo fantasioso hasta que logren completar todos los niveles del juego, y si mueren en el mismo, el casco de realidad virtual se encargará de asesinarlos en la vida real. Kirito entonces buscará aliarse con otros jugadores para combatir en cada nivel para superarlo y, así, desesclavizar al resto de los jugadores de una vez por todas.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Tomodachi Game

El joven Yuichi Katagiri sabe que el dinero no es lo más importante de todo, pero reconoce que le hacen falta muchos fondos para poder subsistir, por lo que trabaja muy duro para ahorrar y poder costearse un viaje escolar junto a sus cuatro mejores amigos, a quienes quiere más que nada en el mundo.

No obstante, el dinero de todos los alumnos desaparece, y las culpas caen sobre dos amigos de Yuichi. Mientras se trata de resolver el dilema, el chico y sus amigos son secuestrados y despiertan en una extraña habitación donde un personaje animado, que se hace llamar Manabu-kun, les dice que deberán realizar una serie de juegos para saldar la deuda del alumnado ya que uno de ellos los metió a todos en el aprieto.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Btooom!

A pesar de ya ser un adulto de 22 años, Ryota Sakamoto vive con sus padres porque está desempleado, y no encuentra algo que le llame la atención en su vida más allá de los juegos en línea, en los cuales es uno de los mejores jugadores del mundo, sobretodo en un especial de combate conocido como “Btooom!”.

Un buen día, sin saber cómo ni tener memoria de ello, despierta en una extraña isla tropical, en la cual un extraño empieza a lanzarle bombas e intenta asesinarlo, por lo que Ryota pronto se da cuenta que deberá pelear por su vida en ese universo que se parece mucho a su juego favorito, sólo que ahí el “game over” es definitivo.

Lo puedes ver en HiDive.

Platinum End

Mirai Kakehashi ya no encuentra razones para vivir: sus tíos, que lo adoptaron tras la muerte de sus padres y hermana, lo maltratan siempre, y en la escuela todo le sale mal, por lo que, al graduarse de la preparatoria, decide que ha llegado el momento de terminar con sus existencia. Sin embargo, casi al momento de tirarse de un edificio, es salvado por Nasse, un ángel guardián, quien le dice que ha bajado a la Tierra con el propósito de hacerlo feliz.

Para ello, Nasse le otorga un par de Alas de Ángel y flechas especiales: una que enamora a alguien, y otra que mata a quien sea, y le dice que fue elegido como uno de los 13 candidatos a convertirse en el próximo sucesor a Dios en un periodo de 999 días. Aunque Mirai no quiere participar en el concurso, termina metido en ello al descubrir la verdad tras la muerte de sus padres y buscar protegerse de uno de los jugadores que está asesinando al resto de los competidores.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

King’s Game

El juego de “Simón Dice” se torna violento y maquiavélico en esta historia, que sigue a todo un grupo de preparatoria, conformado por 32 alumnos, que recibe, a través de sus celulares, un mensaje de una persona que se hace llamar a sí misma como “Rey”. Estos mensajes le ordenan a los jóvenes participar en una serie de juegos que no sólo acaban con su dignidad, sino que también ponen sus vidas en peligro.

Sin embargo, de negarse, aquellos que fueron elegidos para cada etapa del juego son asesinados, por lo que todos se unen para realizar los deseos del Rey y evitar ser castigados, a pesar de que las órdenes se vuelven cada vez más extremas, al punto de volverse insoportables para muchos de los estudiantes, quienes terminan perdiendo la cabeza.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

Danganronpa

De un momento para otro, 16 estudiantes de preparatoria terminan forman parte de un grupo de alumnos de una extraña escuela llamada “Hope’s Peak Academy”, la cual es regentada por un extraño oso antropomorfo que les dice que sólo hay una manera de salir de ahí: graduándose.

Sin embargo, para poder lograrlo, los jóvenes deberán asesinar a uno de los alumnos y buscar que no sean declarados culpables en el juicio subsiguiente ya que, de ser descubiertos, serán castigados de una manera severa. Si logran salirse con la suya y despistan al jurado, serán liberados, pero si no, deberán seguir en la escuela con el riesgo de ser asesinados por alguno de sus compañeros.

Lo puedes ver en Crunchyroll.

