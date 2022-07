Anya Taylor-Joy se casa en secreto con su novio Malcolm McRae

La actriz interrumpió la grabación de ‘Furiosa’ y viajó a Estados Unidos para celebrar su boda.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se casaron después de un año de relación. La actriz y el músico tuvieron una boda secreta (que pasó aun más desapercibida porque coincidió con el fin de semana de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck) en Estados Unidos, a donde Anya hizo un viaje express en una pausa de la película que está grabando: ‘Furiosa’.

Desde hace meses se rumoraba que Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae estaban por casarse, pues se la vio usando un anillo, aparentemente de compromiso, de diamantes verde.

¿Quién es Malcolm McRae?

A Anya Taylor-Joy la conocemos perfecto por sus papeles en ‘Split’, ‘Emma’ y la exitosa ‘Gambito de Dama’ en Netflix, entre otras, además de su próximo protagónico en la precuela de ‘Mad Max: Fury Road’ y su exitosa carrera como actriz y modelo que la ha llevado a campañas internacionales de marcas de lujo. Pero, ¿quién es su novio y cómo se conocieron? Malcolm McRae tiene 28 años, es músico y nació en Alabama, Estados Unidos. Es parte de More*, un dúo en el que toca la guitarra y los teclados junto a Kane Richotte.

La banda ha sido telonera de otras como Haim y tienen éxitos como ‘Elaborate attraction’ y ‘Keeping it in the Family’.

Su relación con la actriz empezó a finales de la década pasada, después de que Anya pasara por una ruptura sentimental. Ahora, después de un año de que se confirmara su noviazgo, los dos se casaron y vivirán entre Nueva York y Los Ángeles.









