Ari Borovoy, de cantante de ‘Calendario de amor’ y ‘Shabadabada’ a diputado

El integrante del grupo de pop OV7 anunció en sus redes sociales que se lanzará como candidato a diputado en 2022.

Ari Borovoy, integrante de uno de los grupos mexicanos más exitosos en México del género pop, La Onda Vaselina y OV7, sorprendió a sus fans al anunciar en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter que este 2022 se lanzará como candidato a diputado.

“Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años. Justo cuando empecé tenía 9 años de edad y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido, me has acompañado en los momentos más duros y también me has acompañado en los momentos más excepcionales de toda mi carrera”, dijo en el video.

El cantante y director de Bobo Producciones aseguró siempre estar comprometido con lo que le apasiona, ya que sus padres lo apoyaron en perseguir sus sueños desde que era niño.

“Desde que tengo uso de razón, mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto”, mencionó.

Ari Borovoy invitó a sus fans a que lo acompañen como lo han hecho durante más de 30 años con el Hashtag #AriDiputado. “Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte como ciudadano”, dijo.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… 👍🏻#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

Reacciones en redes

La noticia conmocionó a los internautas, quienes aseguran que posiblemente se trata de una broma, ya que elecciones para diputados federales en México son hasta 2024 y él menciona que se lanzará en 2022. De hecho, el 5 de junio sólo se votará por diputados locales en el Congreso de Quintana Roo y las campañas iniciaron el 18 de abril y terminan el 1 de junio, por lo que aún no se comprueba si esta noticia es verdad o forma parte de otro tipo de campaña.

Las dudas y sorpresa no se hicieron esperar y los usuarios no pudieron evitar enviarle uno que otro comentario gracioso al respecto.

“¿Es broma? Ya me los estoy imaginando en la cámara de diputados cantando: “La calle de las sirenas, la calle de las sirenas ...”; “Partido Shabadabada”; “La Tellez, Mayer, Carmen Salinas, Rocío Banquells, Palazuelos... por favor no te unas a este grupo”, fueron algunos de los comentarios.

Trayectoria musical

Ari Borovoy saltó a la fama al formar parte del grupo infantil formado en 1989 por la cantante, actriz y productora mexicana Julissa, ‘La Onda Vaselina’, el cual debutó un 30 de abril en el programa de televisión ‘Siempre en Domingo’.

Sus integrantes, se encargaron de interpretar en español covers de música de los 50′s y 60′s como: ‘Qué triste es el primer adiós’, ‘¡Qué buen Reventón!’, ‘Calendario de amor’, ‘Lágrimas de cocodrilo’, entre otros.

En 1995, una vez que el grupo finalmente se quedó solo con 7 integrantes, lanzaron su primera producción juvenil y en 1997 lanzaron el disco ‘Entrega total’, el cual impulsó aún más su carrera.

En 1999, Ari Borovoy, Oscar Schwebel, Daniel Vázquez, Érika Zaba, M’balia Marichal, Mariana Ochoa y Lidia Ávila, integrantes de La Onda Vaselina tuvieron problemas con su productora, por lo que le cambiaron el nombre a OV7, pero Daniel Vázquez no estuvo de acuerdo con la separación, por lo que en su lugar entró Kalimba Marichal, hermano de M’balia .

En 2019, el grupo de pop anunció una gira para celebrar 30 años de trayectoria musical, así como también ha participado en lo diversos conciertos de la ‘90′s Pop Tour’ desde 2017.

Se dice que desde 2017, Ari comenzó a tener problemas con sus compañeros debido a que supuestamente porque sacó provecho a través de su empresa Bobo Producciones, la cual realizó la gira, ya que hubo incumplimientos de contrato.

