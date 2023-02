Armie Hammer reaparece tras acusaciones de canibalismo y busca el perdón de Hollywood

Armie Hammer reaparece tras acusaciones de canibalismo y se responsabiliza de sus deplorables acciones.

Armie Hammer reaparece tras acusaciones de canibalismo y es que el actor se encontraba cosechando una carrera exitosa y bastante sólida en Hollywood; protagonizó Call me by your name junto a Timothée Chalamet en 2017, papel que le dejó un gran renombre en el séptimo arte, entre otras piezas que los críticos han considerado importantes. Sin embargo, todo este prestigio terminó cuando se vio envuelto en polémicas de delitos fuertes e imperdonables.

Armie Hammer fue acusado de violación y tendencias caníbales mientras estaba casado con Elizabeth Champers, madre de sus dos hijos; en los testimonios de diferentes víctimas, compartieron capturas de pantallas con conversaciones subidas de tono por parte del actor y comprobarían los hechos. El departamento de Policía de Los Ángeles abrió una carpeta de investigación sobre Hammer en marzo de 2021, por lo que optó por pasar nueve meses ingresado en una exclusiva clínica de Florida para tratar sus problemas con el sexo, las drogas y el alcohol… hasta que, al finalizar su tratamiento, se mudó a las Islas Caimán para trabajar como vendedor de multipropiedades.

Armie Hammer reaparece ante acusaciones de canibalismo

Durante los últimos dos años, Armie Hammer optó por guardar silencio… hasta ahora. A través de AirMail, el actor confesó que luego de ser juzgado, condenado y sentenciado por el tribunal de la opinión pública, considera que el abuso que sufrió cuando tenía 13 años por un cura protestante, fue el episodio que originó su interés por las prácticas de sumisión.

“La sexualidad entró en mi vida de una forma en la que estaba fuera de control. En esa situación estuve indefenso; la sexualidad me fue introducida de una manera aterradora en la que yo no tenía el control”, expresó el actor.

Al llegar a una edad adulta, Hammer se hizo adicto al masoquismo, la dominación, sumisión y la disciplina, por lo que pensaba que el reconocimiento como actor le habría miles de puertas para satisfacer sus deseos.

Hammer reconoció el apoyo que recibió por parte del actor Robert Downey Jr. y cómo lo encaminó hacia la recuperación. Asimismo, confesó que durante su estancia en las Islas Caimán consideró quitarse la vida o deseaba que le pasara cualquier accidente para morir, sin embargo, no dejó de pensar en sus hijos y lo expuestos que estaban en la situación.

“Me adentré en el océano y nadé todo lo que pude con la esperanza de ahogarme, de que me arrollara un barco o de que me devorara un tiburón. Pero entonces me di cuenta de que mis hijos seguían en la orilla, y que no podía hacerles eso a ellos”, reveló Hammer.

Armie Hammer busca el perdón de Hollywood

Finalmente, Armie Hammer confesó que asume sus errores y se hacía presente para responsabilizarse de sus actos, aunque negó todas las acusaciones de violación. Asimismo, confesó que le gustaría que Hollywood le otorgara el perdón, aunque admitió que sería imposible porque nadie querría contratarlo.

“Nadie me contratará. Nadie me asegurará. No puedo conseguir una fianza para un proyecto. Y nadie me contrata porque, si lo hacen, dirán que son personas que apoyan a los maltratadores. Y entonces se arriesgan a que les cancelen a ellos también…”, indicó Armie Hammer.

Por otro lado, psicólogos y especialistas que han estudiado su caso aseguran que en su reciente entrevista el actor está en sus cabales y es probable que consiga la custodia de sus hijos ya que no corren ningún peligro de sufrir abuso. Asimismo, agregaron que la práctica de BDSM ya no es considerada anormal ni desviación sexual, pues ha sido eliminada del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, por lo que aseguraron que Hammer tiene fetiches y no delitos.

Hasta ahora, la respuesta del público ante las declaraciones de Armie Hammer ha sido negativa y la mayoría de los usuarios exigen que no sea contratado para ningún proyecto.

