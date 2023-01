“Abrácense como Bob Saget lo haría”: los sentidos mensajes del elenco de “Fuller House” para Bob Saget a un año de su muerte

Posts en Instagram y memorias de momentos increíbles: así recordó el elenco de “Fuller House” a Bob Saget a un año de su muerte.

El actor Bob Sage vivirá siempre en los corazones de sus fanáticos, familia, amigos y, por supuesto, en los de las coestrellas con las que laboró durante muchos años. Varios de ellos, de hecho, se unieron este lunes para hablar sobre él en mensajes que hicieron que más de uno sacara las lágrimas. Aquí te mostramos cómo recordó el elenco de “Full House” a Bob Saget a un año de su muerte.

¿Quién fue Bob Saget?

Robert “Bob” Lane Saget fue un actor, comediante, presentador y cineasta estadounidense quien comenzó su carrera en 1977 como director y escritor de un documental titulado “Through Adam’s Eyes”, tras lo cual realizó diversos trabajos pequeños en cine y televisión hasta 1987, cuando se incluyó en el elenco del programa “The Morning Program”, de CBS.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ese show hizo que su carrera despuntara y lo llevara al popular programa “Full House”, en el papel principal de Danny Tanner, el cual realizó durante 192 episodios. Al mismo tiempo, se convirtió en el presentador del popular programa “America’s Funniest Home Videos” durante 191 episodios, y algunos cameos en años posteriores.

Realizó una cincuentena de trabajos en cine y televisión, entre los que también destacan las películas “Dirty Work” (1998) y “Benjamin” (2018), en las que él formó parte como director y productor, e incluso como actor; y series como “Raising Dad” (2002), “How I Met Your Mother” (2005), “Surviving Suburbia” (2009) y “Nashville Squares” (2019), al igual que el reboot de “Full House”, titulado “Fuller House” que se estrenó en 2016.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Desafortunadamente, de acuerdo con un reporte de CNN, este artista fue encontrado el 9 de enero del año pasado sin vida en su cuarto en el hotel Ritz-Carlton de Williamsburg, en Florida, luego de que perdiera gran parte de su horario agendado para ese día y su familia se preocupara porque no había hallado la forma de contactarse con él. Tenía 65 años.

ABC reportó al mes que en la autopsia que se le hizo a Sage se encontró que el actor falleció de un traumatismo craneoencefálico cerrado causado por un golpe accidental que tuvo en la parte de posterior en su cabeza, lo que le ocasionó lesiones como un hematoma subdural y una hemorragia subaracnoidea. También se dio que estuvo infectado de Covid-19, pero que el virus no fue causante de su fallecimiento.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Así recordó el elenco de “Fuller House” a Bob Saget a un año de su muerte

Ya pasó un año de la pérdida de Bob Saget, pero su recuerdo se mantiene vigente en la mente y corazón de sus fans y su familia, como su esposa Kelly Rizzo, quien este lunes compartió en Instagram un mensaje dulce para su amado para honrar su pérdida.

“Un año. Nuestros corazones pesan demasiado. ¿Cómo es que no pude hablar o incluso ver a mi amado esposo en todo un año? Lo surreal en esto nunca disminuye. Acepté la realidad hace tiempo pero aún se siente irreal cuando veo fotos o videos de él tan lleno de vida. Pero hay una cosa que llevo conmigo cada día que me ayuda a soportarlo: YO SOY LA MÁS AFORTUNADA.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Soy la más afortunada por haber sido su esposa. Soy la más afortunada que logró vivir con su calor, y risa, y brillantez, y amor. Soy la más afortunada por haber tenido a sus hijas de mi lado. Soy la más afortunada por haberlo visto de primera mano ayudando a otros, haciéndolos feliz y haciendo del mundo un lugar mejor”, se lee en el mensaje.

Kelly añadió que se siente orgullosa de saber que su marido vivió una vida llena de gozo y momentos increíbles, muchos de los cuales ella reconoció que logró vivir a su lado, por lo que el dolor por la pérdida se ha convertido en algo tolerable cuando pone todos esos momentos en perspectiva y le da un alto al llanto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Algunas personas pueden vivir mil vidas y nunca vivir una vida tan llena como la de él. Y al respecto sólo puedo decir: bien hecho. Realmente le ganaste a la vida, cariño. Y es por eso que siempre estaré agradecida por él y todo el amor infinito que me dio, hasta mi último día”, agregó.

El mensaje acompañó un video con varias imágenes y clips en los que Kelly y Bob lucieron felices compartiendo su amor y algunos de sus momentos más increíbles, el cual incluyó la canción “The Luckiest”, de Ben Folds, a la cual hizo referencia en su texto y sobre la cual dijo que era una de las favoritas de su marido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A Kelly se le unió la familia televisiva que Bob formó en toda su carrera, como la actriz Candace Cameron Bure, quien en otro mensaje de Instagram comentó que pasó horas mirando videos de su coestrella de “Fuller House” para poder recordarlo como lo que fue: una gran persona feliz y llena de vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Videos que no pude mirar hace un año porque dolía demasiado. Pero anoche me hicieron reir. Me reconfortaron y le dieron calor a mi corazón. Los miré una y otra vez y reí muy fuerte. Lo extraño demasiado y estoy agradecida de que fuera mi amigo por muchos años. Te amo, Bob”, indicó la estrella en un post que llenó de algunas imágenes de los dos juntos.

En cambio Dave Coulier, quien también laboró con él en “Fuller House”, dijo en la misma red social que estaría toda la vida agradecido con Bob por haberle dado una oportunidad de mostrar su talento cuando apenas comenzaba a despuntar su carrera en la industria, y que su cariño hacia él nunca terminaría.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Bob siempre sacaba al niño de 5o grado dentro de mí. Lo conocí cuando yo simplemente era un desconocido standupero de 18 años en un club pequeño de Detroit. Nos convertimos en hermanos instantáneos. Algunas veces aún agarro mi teléfono, listo para compartir uno de los cientos momentos tontos que vivimos juntos”, escribió.

“En algún momento hoy, pensaré en lo mucho que lo extraño y derramaré algunas lágrimas. Entonces escucharé la voz de Bob y me hará reír. Disfruten de los regalos de la vida cuando aún están con ustedes. Díganles a aquellos que aman que los aman, y abrácense como Bob Saget lo haría”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Otras coestrellas de Bob, como Jodie Sweentin, también compartieron en redes sociales algunos momentos increíbles junto a la celebridad y su pésame por su pérdida a su familia y allegados.





Podría interesarte