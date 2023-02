Austin Butler pensó retirarse tras el fallecimiento de su madre y qué bueno que no lo hizo

Austin Butler, el actor que dio vida a Elvis Presley, confesó que quiso cambiar de carrera en el 2014.

Quien tiene muy claro que la vida da muchas vueltas como pasa en las películas es Austin Butler, el actor de 31 años que protagonizó ‘Elvis’, cinta que finalmente le dio el éxito que esperaba en su carrera con una nominación a Mejor Actor en los Premios Oscar 2023.

Pero antes de dar vida al polémico Elvis Presley, Butler pensó retirarse tras el fallecimiento de su madre.

Así lo confesó durante una entrevista exclusiva para Access Hollywood, donde aseguró que había considerado seguir una carrera diferente en el 2014.

“Después de que mi madre falleció, puse las cosas en una perspectiva diferente y comencé a cuestionarme si esta era una profesión que podría ayudar al mundo o algo así”, dijo.

Austin Butler mencionó que en aquel momento tenía una visión más realista que definió que no siempre lo que se sueña se puede hacer realidad.

“Hay momentos en los que tampoco puedes hacer lo que realmente sueñas hacer y te preguntas si alguna vez llegarás a ese punto de poder trabajar con las personas que siempre has querido”, continuó.

¿Qué lo hizo cambiar de opinión?

El joven actor reveló qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión y continuar en el mundo de la actuación en Hollywood.

“Y luego pensé en todas esas veces que fui al cine y salí, y el mundo se sintió más vibrante. O tuve un momento catártico en el que necesitaba un buen llanto y vi una película que me hizo llorar, o necesitaba una risa y me hizo reír. Pensé que eso es de lo que llego a ser parte y contar historias ha sido parte de la humanidad desde el principio de los tiempos. Me siento realmente honrado de ser parte de ese tipo de linaje”, aseguró.

Butler finalmente dijo que gracias al éxito de ‘Elvis’, ahora se siente “como un niño en una tienda de dulces”.

Los Premios Oscar 2023 se transmitirá el 12 de marzo por ABC y redes sociales, y hay grandes expectativas este año con las nuevas promesas actorales como Austin Butler.

