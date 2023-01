¡Impressionanti! Babo estrenó video en Only Fans y ya le conocimos hasta los “lunares” prohibidos, y así fue como la gente ha reaccionado al clip en redes sociales.

Una vez más, Babo encendió las redes sociales aunque, esta vez, no por un comentario polémico sino por un clip que no dejó nada a la imaginación. Aquí te contaremos los detalles de cómo Babo estrenó video en Only Fans y ya le conocimos hasta los “lunares” prohibidos, razón por la cual anda en tendencia en todas las redes.

Así como lo leen: Babo le puso un alto a la tristeza del “blue monday” compartiendo en su cuenta oficial de Only Fans el videoclip de su tema más reciente, “Piensa en Mí”, el cual causó bastante polémica porque, al final, aparece teniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres.

Y es que el tema, que forma parte de la música de su grupo, Cartel de Santa, no es para nada sutil: habla sobre una persona que se deja llevar por sus impulsos sexuales mientras “piensa” en la persona que le está cantando (en este caso, Babo), y hace muchas insinuaciones explícitas que no dejan nada a la imaginación.

Sin embargo, el video subido a la plataforma de contenido para adultos es solo una de las dos versiones que existen del clip de la canción, ya que a YouTube se subió un video que no cuenta con escenas sexuales aunque sí con muchas mujeres usando lencería provocadora.

La secuencia de los videos es prácticamente la misma: Babo aparece sentado en un sillón ornamentado mientras canta y varias mujeres realizan bailes sensuales alrededor de él. La diferencia principal está en el decorado trasero, en el que aparece una ventana que da, posiblemente, a una pantalla verde para poder cambiar el fondo en la edición.

En la versión de YouTube, ese fondo muestra la imagen de un planeta, estrellas y constelaciones, pero es en el video de Only Fans donde la cosa cambia, ya que ahí se proyecta la parte sexual entre Babo y diferentes mujeres.

Además, al llegar al Clip de Only Fans también se agregó medio minuto de material explícito y sin música, con un par de mujeres dándole sexo oral a Babo, quien está completamente desnudo recostado en una especie de cama o sillón.

Y es que esta no es la primera vez que el cantante, cuyo nombre real es Eduardo Dávalos de Luna, originario de Santa Catarina, Nuevo León, causa rubor por contenido de esta índole, ya que en otras ocasiones ha encendido las redes cuando se han filtrado fotos suyas completamente desnudo, y clips en los que tiene relaciones con distintas mujeres.

Lo que sí es que esta es la primera vez en que combina su trabajo musical con contenido explícito para ganar más seguidores en su cuenta de Only Fans, cuya suscripción es gratuita pero pide un monto de alrededor de 50 dólares para desbloquear ciertos contenidos, como este video.

Los internautas en redes sociales no han dejado de hablar de las escenas que vieron en el video sin censura, y mientras muchos han hecho comentarios que tampoco dejaron paso a la imaginación, otros decidieron tomarlo por el lado del humor y compartir algunos memes, como los que mostramos a continuación.

Alguien quíteme el recuerdo del video del babo pic.twitter.com/VUBwduODqW — Evelin M💋 (@its_lin2) January 17, 2023

Yo al ver el video de Babo 😱: pic.twitter.com/WmdxaYnQev — MORE FM ONLINE (@morefmonline) January 17, 2023

Yo entrando a ver por el #babo es tendencia pic.twitter.com/M2M2stoL6k — Deskrados Oficial (@lamasdeskrada) January 17, 2023

Todo lo que sé del Babo, lo sé en contra de mi voluntad: pic.twitter.com/cdGtxkQ6hj — Esperanza Cativo (@lahope__) January 17, 2023

Yo en mi trabajo perdiendo el tiempo buscando el vídeo de Babo pic.twitter.com/682q4534H9 — Lucy Puebla (@LuchisPuebla) January 17, 2023

La Yuya buscando el contacto de Babo después de ver el video que subió a Only Fans…pic.twitter.com/pq1bc930mm — Xavier Padilla (@InsoporForever) January 17, 2023

La Yuya al ver porque #Babo de #CartelDeSanta es tendencia en Twitter 😲 pic.twitter.com/7TxraWA5W1 — Ya! FM Veracruz (@yafmveracruz) January 17, 2023

Alfredo Adame, viendo el video del Babo. pic.twitter.com/ZilE1HHnOj — Wero Turlay™  (@Wero_Turlay) January 17, 2023

Haci quedamos al ver el video del #babo pic.twitter.com/1TKrII6TZc — yuliii (@Heins_Elvi) January 17, 2023

Ahora entiendo porque Paquita miraba así al Babo: pic.twitter.com/yJ6h4NlyQJ — Betowsky (@soybetowsky) January 17, 2023

¿Qué piensas sobre que Babo estrenó video en Only Fans y ya le conocimos hasta los “lunares” prohibidos? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

