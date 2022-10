Barney: El nuevo documental revela el lado oscuro de la serie infantil

Te quiero yo... y tú no a mí. Una serie muestra el odio que ‘Barney y sus amigos’ desató.

Si tú también creciste viendo la televisión de los años 90, seguramente recuerda a Barney, el dinosaurio morado que vive en nuestra mente (y cuando se hace grande es realmente sorprendente). Algunos lo amaban, otros lo detestaban por ñoño, pero la serie infantil estaba en todas partes. A tres décadas de su transmisión, un nuevo documental revela un lado oscuro y bastante perturbador de ‘Barney y sus amigos’.

La serie ‘I Love You, You Hate Me’ se divide en dos partes y el tráiler, que se presentó esta misma semana, promete echar un vistazo al making of de la serie y al impacto cultural que tuvo (”Barney significa inclusión, aceptación”, dicen en el adelanto), pero también al odio que despertó en miles de personas. Desde los rumores de que había drogas ocultas en su cola hasta las amenazas de muerte que recibieron los miembros de la producción y crímenes reales.

Bob West, quien hizo la famosa voz de Barney, recuerda que recibió terribles amenazas: “Eran violentas y explícitas, la muerte y desmembramiento de mi familia. Me encontrarían y vendrían a matarme”. El tráiler termina misteriosamente con una mujer que habla de alguien que, aparentemente, le disparó a otra persona por motivos relacionados con Barney.

A muchas niñas y niños de los años 90 nos consta que el odio a Barney fue real. Incluso el mismo director del documental, Tommy Avallone, dice que hacerlo fue algo personal porque él fue uno de los que odiaron a Barney. “Para mi cumpleaños, cuando era adolescente, le pedí a mi tía que me hiciera un disfraz de Barney, de manera que mis amigos y yo pudiéramos golpearlo frente a la cámara”, dijo a la revista People.

“Varios años después, habiendo creado esta docuserie, se siente bien estar del otro lado y ya no ser un hater de Barney. Ahora que tengo mis propios hijos entiendo todo el amor que se dedicó a la creación del dinosaurio morado”.

‘Barney y sus amigos’ se estrenó en 1992 de la mente de Sheryl Leach, Kathy Parker y Dennis DeShazer y ayudó a despegar las carreras de child actors como Selena Gomez y Demi Lovato. Si quieres conocer la terrible historia detrás de la serie infantil del famoso dinosaurio, esta se estrena el próximo 12 de octubre en Peacock. Quizá no represente un fenómeno cultural tan grande como la propia serie, pero es un documental digno de verse.

