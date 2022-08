Belinda celebró 33 años entre mariachi y botargas de Disney en el aeropuerto

La cantante festejó su cumpleaños con la mejor compañía.

Belinda es una de las cantantes y actrices más queridas en México, lo cual sustenta todas las felicitaciones que recibió durante su cumpleaños celebrado este 15 de agosto.

La interprete de ‘Bella Traición’ cumplió 33 años y sus seres queridos más cercanos la celebraron de la manera más especial. A través de sus Instagram Stories compartió sus festejos, así como agradeció el amor y felicitaciones que recibió durante su día.

Mientras volaba en un avión privado, Belinda aprovechó para mandar un mensaje a sus “Belifans”: “Quiero aprovechar este momento para agradecerles el apoyo, gracias por todos los mensajitos que me han mandado, los he estado leyendo, he llorando de la felicidad, del agradecimiento”, para luego mostrar el paisaje desde las alturas.

“Miren que bonita vista, esto en el aire pensando en ustedes y en lo mucho mucho que los quiero, en lo afortunada que me siento de tenerlos en mi vida, son mi motor, mis ganas, mi esperanza, mi fe, mi todo, gracias”, señaló la cantante.

Belinda celebró 33 años de edad

Belinda ganando como siempre, nuevamente demostró lo gran fan que es de Disney, pues su mamá, la señora Belinda Schull mostró la sorpresa con la que la recibieron en una pista de aterrizaje: Mariachi, globos de colores y botargas de distintos personajes de Disney (Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald y Goofy).

Belinda decidió pasar su cumpleaños en uno de los parques temáticos de Disney, en el que se sumergió en la magia de sus atracciones. En Instagram Stories también compartió su pastel de los personajes de la película ‘Raya, el último dragón’, así como su habitación con temática de la cinta ‘E.T.’

Así es como Belinda celebró 33 años en compañía de sus seres queridos visitando uno de sus lugares favoritos.

