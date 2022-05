Belinda reaparece con un actor argentino tras los comentarios de Christian Nodal

Beli respondió de la mejor manera a los comentarios de su ex.

Belinda y Christian Nodal están en los ojos del huracán luego de la última polémica protagonizada por la ex pareja, cuando el cantante de regional mexicano respondió a la mamá de la actriz con un peculiar mensaje y implicaba una conversación íntima con quien fuera su prometida.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo”, escribió Nodal en Twitter, adjuntando una conversación con Belinda en la que ella le pedía apoyo económico seguido de comentarios de ruptura.

Después de que la reacción de Nodal ocupara todos los titulares, Belinda reapareció en redes sociales y lo hizo de la manera más sutil e indiferente pues publicó algunos videos del mar en sus Instagram Stories, incluyendo una publicación junto a su compañero en ‘Bienvenidos a Edén’, el actor argentino, Guillermo Pfening.

Belinda publicó un video con una gran sonrisa junto a su colega enmarcando el momento en un corazón, sin ningún comentario, la cantante únicamente lo acompañó con su canción recién lanzada ‘Eden’.

¿Quién es Guillermo Pfening?

Guillermo Pfening es un actor y director de cine argentino de 43 años, con quien Belinda trabajó en la serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’ donde da vida a Erik. Entre sus trabajos más destacados además de la producción antes comentada, también se encuentra la película ‘Caíto’, la cual dirigió.

‘Distancia de rescate’, ‘El practicante’, ‘Foodie Love’ son algunas películas en las que ha actuado. Pfening tiene una hija de siete años, llamada Asia, que tuvo con la asistente de cámara Cintia Pinasco, sin estar relacionados sentimentalmente. Actualmente tiene una relación con un hombre de nombre, Rafael.

Así es como Belinda respondió a Christian Nodal de la manera más indiferente, sin fomentar el escándalo.

















