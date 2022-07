Belinda reveló por qué se fue a Madrid: “En México fueron injustos conmigo”, dice

La cantante aseguró que la trataron mal en nuestro país cuando terminó con Christian Nodal.

Belinda es una de las cantantes más exitosas de México y ha forjado una carrera sólida en nuestro país, en donde tiene un grupo de fans que la siguen desde que inició en el mundo del espectáculo cuando aún era una niña.

A pesar de que nació en España y su familia es de allá, la también actriz ha vivido décadas en territorio nacional y se considera mexicana, por lo que sorprendió a sus seguidores al anunciar que regresaría a su tierra natal en donde tiene varios proyectos en puerta.

En marzo, Belinda tomó la decisión de mudarse a Madrid para iniciar con el rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Además acaba de lanzar el exitoso sencillo A las 12, junto a Ana Mena.

La intérprete de Bella Traición es un icono pop en Latinoámerica, pero a pesar de la fama que tiene, los últimos meses ha estado envuelta en la polémica debido a la ruptura de su compromiso con el cantante mexicano Christian Nodal.

Durante semanas, Belinda ocupó los titulares de todos los medios nacionales, debido a que su exnovio la expuso en redes sociales, y hasta le compuso una canción dando a entender que ella era la culpable de la ruptura. Ante esta situación la cantante se quedó callada, hasta ahora que decidió romper el silencio acerca de los duros momentos que enfrentó.

Fue en una entrevista para ICON del periódico español El País, que Belinda aseguró en México la trataron mal durante el difícil periodo que atravesó al separarse de Nodal.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, dijo.

La cantante explicó que se mantuvo hermética, ya que no quería que sus seguidores se fueran en contra de las personas que le hicieron daño.

“Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”, confesó en dicha entrevista.









