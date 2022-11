Belinda se disfraza de ‘Pinhead’ (Hellraiser) y se convierte en la reina de Halloween

La cantante hizo honor a su frase ‘ganando como siempre’ al usar un épico disfraz de Halloween inspirado en la cinta de terror ‘Hellraiser’.

Si eres de las personas que aún duda la veracidad de la frase ‘ganado como siempre’ de Belinda, probablemente te equivocas, pues ya en varias ocasiones la cantante de ‘Luz sin gravedad’ ha demostrado tener todos los elementos para ser una reina a donde quiera que vaya no sólo por su pasión en el escenario, si no también por su forma de pensar y su actitud, la cual suele reflejar incluso hasta con sus looks y fotos en redes sociales.

Y es precisamente por eso que Beli decidió unirse a la tendencia de los famosos de disfrazarse en Halloween para demostrar su creatividad y lo hizo de la manera más sorprendente, ya que este 2022 decidió transformarse al personaje de ‘Pinhead’ de la icónica cinta de terror ‘Hellraiser’.

En su cuenta oficial de Instagram, Belinda publicó una serie de fotografías donde demostró ser la reina del disfraz, pues no sólo utilizó un atuendo muy similar a ‘Pinhead’, si no también recurrió al arte de los efectos especiales para lograr un look sin cabello, con alfileres en su rostro y todos los elementos clave que dan vida a este clásico personaje de terror.

Belinda presume su disfraz de Pinhead de la película "Hellraiser". pic.twitter.com/UwOxiEbvQX — Lo + viral (@VideosVirales69) November 1, 2022

¿Quién es ‘Pinhead’ de la película ‘Hellraiser’?

Pinhead es un personaje de ficción de la trilogía literaria de las novelas Hellraiser, The Scarlet Gospels y Hellraiser: The Toll, el cual es más conocido por su aparición en las diez películas de terror inspiradas en el primer libro de la trilogía.

Creada por el escritor y cineasta británico Clive Barker, la cinta basada en la novela ‘The Hellbound Heart’ fue lanzada en 1987 en Reino Unido y le siguieron nueve películas más hasta el año 2018.

