Belinda y Jared Leto: Una amistad que comenzó hace más de 10 años

Los famosos se mantienen cercanos desde hace más de una década.

Belinda volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no fue por su nueva música o su estilo que siempre genera revuelo en redes sociales, en esta ocasión la cantante sorprendió a sus fans al compartir que se encontraba de vacaciones con Jared Leto.

“Verano 2022 irrepetible” escribió Beli en su cuenta de Instagram en la que compartió varios videos en los que se le ve acompañada de Leto y más amigos en Italia.

De inmediato, medio internet empezó a relacionarlos amorosamente y comentarios acerca de la posible nueva conquista de la cantante española no se hicieron esperar, ya que el famoso actor quien ha ganado un Oscar y además es vocalista de la banda 30 Seconds to Mars, es una estrella mundial.

Belinda y su amistad con Jared Leto

A raíz de toda la polémica que causó en redes sociales, algunos seguidores de la intérprete salieron a recordar que ambos famosos tienen una amistad desde hace años, por lo que estas vacaciones no precisamente tienen un significado romántico.

Fue la propia Belinda, quien confirmó en 2020 para el programa Ventaneando, que mantiene una amistad de más de una década con el famoso actor estadounidense, aunque aún no se sabe exactamente cómo fue que lo conoció.

“Desde hace muchos años, desde hace más de ocho años y nos llevamos muy bien. Siempre me está compartiendo lo que hace y yo también le comparto mis actividades y hablamos, dijimos que sería un buen momento para unirnos y platicar un ratito, darle ánimo a la gente”, confesó la cantante durante dicho programa que se transmitió en lo más fuerte de la Pandemia por Covid-19.

Incluso la cantante confesó que se mantenían en constante comunicación y que el actor se preocupaba por ella, así como por el estado de salud de su familia.

“Estuvo en un retiro sin hablar, sin celular y cuando salió del retiro le dieron la noticia y me habló, me dijo que qué estaba haciendo, que me quedara en mi casa. Siempre me regaña porque sabe que no me quedo en mi casa todo el tiempo y se asegura de que esté segura, que cuide a mi familia”, confesó en aquella ocasión.

Hay que recordar que la intérprete realizó varias transmisiones en vivo durante el confinamiento de principios de la emergencia sanitaria, esto para darme ánimo a sus fans que vivían el encierro en todo el mundo. En uno de esos lives, fue que Leto apareció y sorprendió a todos, ya que nadie sabía que eran amigos.

Sus vacaciones en Italia

Parece que ambos famosos la pasaron increíble durante sus vacaciones en las playas italianas, ya que cada uno compartió fotografías con los espectaculares paisajes.

Lo que llamó la atención de los fans, fue que Belinda usó una camisa color rosa de Leto, y que éste se puso un sombrero “mexicano” en honor a la cantante.

Todavía no se sabe si esto llegará a algo más o si se mantendrán como buenos amigos, pero sin duda son una de las amistades que pocos veían venir.

Otro dato: Belinda está con el sombrero la camisa de Jared Leto! pic.twitter.com/ETiS38qz7j — worldbelinda🦋 (@belindapop2019) July 30, 2022





