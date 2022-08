“Better Call Saul”: ¿Qué le dijo Kim a Jimmy en la llamada telefónica?

Te contamos la teoría sobre la famosa llamada entre Kim y Jimmy de “Better Call Saul” que está volviendo locos a todos en Reddit.

Una de las escenas mas comentadas del episodio 6x11 de la serie Better Call Saul llamado “Breaking Bad”, es el diálogo que tienen Saul Goodman (Bob Odenkirk) con Kim Wexler (Rhea Seehorn). Y es que dejó con la intriga a los fanáticos de la serie, ya que en la versión con idioma original no tiene audio y Jimmy luce bastante enojado al hablar por teléfono con su ex.

Para sorpresa de los seguidores de la serie, un usuario en Reddit compartió que la traducción alemana sí deja audible el diálogo y eso volvió locos a todos.

Lamentablemente, el audio que fue compartido en Reddit fue dado de baja, sin embargo el portal de noticias “Game Revolution” compartió la transcripción y traducción del diálogo:

“No tienes idea de lo que yo hice o no hice, ¿está bien? Solo me puedes colgar una vez... Escucha... Kim, ¡por qué si quiera me estás hablando de esto! Ambos somos lo suficientemente inteligentes...”.

El director y guionista del episodio, Thomas Schnauz, confesó a “The Hollywood Reporter” que sí escribieron un diálogo para la escena, sin embargo, decidieron no incluirlo en el episodio porque a su parecer era suficiente con la llamada entre Gene y Francesca.

Schnauz confirmó en “Variety” que próximamente se revelará el contenido de la llamada que provocó tanta furia en Gene, “Lo que realmente se dice en la llamada se abordará en un episodio futuro. Conoceremos algunos detalles más de lo que se conversa... Nos pareció que sería interesante no escuchar los detalles sobre lo que escuchó de Kim y dejar eso para más tarde...” declaró el director.

