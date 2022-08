¿Tu credencial de reportero de Bizbirije nunca llegó? 26 años revelan por qué

No te quedes con el coraje atorado y las ganas, te decimos por qué nunca recibiste tu credencial Bizbirije y cómo la puedes obtener actualmente.

¡Un golpe a la nostalgia! Hace poco más de 20 años vimos por primera vez en Once TV el icónico programa infantil Bizbirije en el que cada niño o niña podía cumplir su sueño de convertirse en colaborador recibiendo su credencial de reportero, la cual a algunos sí les llegó y otros simplemente se quedaron esperándola por años.

En ese entonces existía un comercial con la canción: “Si quieres ser reportero o reportera y participar… En Bizbirije te vamos a dar una credencial… Solo tienes que mandar tus datos: edad, nombre, teléfono y dirección…” ¿La recuerdas?

Con ella, podías realizar una investigación y mandarla a Canal Once para poder salir en televisión como un niño reportero, sin embargo, quienes no tuvieron la fortuna de tener su credencial de reportero nunca pudieron hacerlo.

¿Por qué tu credencial de Bizbirje nunca llegó?

Recientemente el misterio quedó resuelto y el “Jefe de reporteros de Bizbirije”, Plutarco Haza, mejor conocido como Alex, reveló por qué algunas credenciales nunca llegaron.

La realidad es que no fue un error en los datos en la carta que enviaste como muchos han pensado por años, sino más bien otro factor importante.

El programa era transmitido en Canal 11 y dicho canal casi nadie lo veía, por lo que no esperaban que Bizbirije se volviera todo un fenómeno. Es por ello que no tenían la capacidad para lidiar con la situación, ya que con la cantidad de llamadas que recibían se bloqueaban todos los teléfonos del IPN (Instituto Politécnico Nacional) y además todo estaba estructurado para mandar hasta 50 credenciales y no miles.

A pesar de que el programa dejó de salir al aire en 2006, Bizbirije dio a conocer que para compensar todos esos sueños rotos, otra vez estará dando credenciales.

¿Cuáles son los nuevos requisitos?

Así como la tecnología nos ha facilitado más la vida, también lo ha hecho para poder solicitar tu credencial, solo necesitas seguir a Bizbirije en sus redes sociales, seguir en Instagram a los 3 jefes de reporteros, Alex, Emilio y Mario, así como mandar un mail a bizbirije.20@gmail.com en dónde debes especificar el color de preferencia de la credencial. ¡Así de sencillo pronto tendrás la tendrás en tu correo electrónico!

