Brad Pitt habla sobre cómo se mantuvo sobrio tras su separación de Angelina Jolie

El actor de 58 años reveló a la revista GQ los duros episodios de adicción y soledad que ha vivido a lo largo de su vida.

Brad Pitt es uno de los actores más cotizados de Hollywood gracias a su importante trayectoria actoral e interpretación de personajes en icónicas películas de culto. Pero así como sus fanáticos están al tanto de su carrera, también lo están de su vida personal, ya que ha estado involucrado con famosas celebridades como Jennifer Aniston o su exesposa Angelina Jolie, a quien recientemente demandó por la venta de su participación en el viñedo del que ambos eran propietarios.

Y aunque el actor de ‘El club de la pelea’ no suele hablar mucho de su vida personal, recientemente abrió su corazón a la revista GQ, en la que apareció en la portada de la edición de agosto de 2022.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pitt, de 58 años, habló como nunca antes a Ottessa Moshfegh sobre la adicción que vivió, la soledad que lo invadió desde su infancia y sobre cómo logró mantenerse sobrio tras separarse de Jolie en 2016.

La soledad de Brad Pitt

El actor reveló a la publicación que la soledad es algo que siempre lo ha invadido desde que era niño y mencionó que también es algo que lo ha hecho madurar como ser humano.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Siempre me sentí muy solo en mi vida... solo cuando era niño, solo incluso aquí, y realmente no fue hasta hace poco que tuve un gran abrazo de mis amigos y familiares. ¿Cuál es esa línea? Era Rilke o Einstein, lo creas o no, pero era algo sobre cuando puedes caminar con la paradoja, cuando llevas dolor real y alegría real al mismo tiempo, esto es madurez, esto es crecimiento”, dijo.

Cómo se mantuvo sobrio tras separarse de Angelina Jolie

Brad Pitt reconoció que al romper con la actriz acudió a un grupo de Alcohólicos Anónimos para recuperarse en el cual se sentía seguro y fuera de la mirada pública. También aseguró que dejó de fumar durante la pandemia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Tenía aquí un grupo genial de hombres que era muy privado y selectivo, por lo que era seguro. Porque había visto cosas de otras personas, como Philip Seymour Hoffman, que habían sido grabados mientras derramaban sus entrañas, y eso es simplemente atroz para mí”, dijo.

¿La carrera de Brad Pitt se termina?

Posiblemente al actor está viviendo algo similar a lo que le ocurre a Sandra Bullock, quien recientemente confesó que tomará un descanso de la actuación porque se siente muy cansada y está en ‘burnout’, el síndrome de desgaste profesional, ya que confesó que a veces piensa en si su carrera está llegando a su fin.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Me considero en mi último tramo, este último semestre o trimestre. ¿Qué va a ser esta sección? ¿Y cómo quiero diseñar eso?”, expresó Brad Pitt.

Podría interesarte