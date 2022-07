Cómo el regreso de Brendan Fraser a un protagónico en “The Whale” desató gordofobia

El actor estadounidense tendrá su gran regreso al cine con este filme de Darren Aronofsky, el cual protagonizará junto a Sadie Sink.

Brendan Fraser está de vuelta. La imagen del actor que tiene el papel estelar en The Whale, la cinta dirigida por Darren Aronofsky y producida por A24 ya se hizo viral en internet debido a la caracterización del personaje que vive con obesidad y trata de reconectar con su hija adolescente, la cual será interpretada por la estrella de Stranger Things, Sadie Sink.

“Será como algo que no has visto antes”, dijo Fraser a Unilad el año pasado sobre su actuación en “The Whale”. “Eso es realmente todo lo que puedo decirte… El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... Sé que va a causar una impresión duradera”, señaló.

Aunque Fraser tuvo un papel secundario en No Sudden Movie de Steven Soderbergh el año pasado, The Whale marca un gran regreso para el actor en su primer papel protagónico que no hacía desde 2013.

A24 aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento para esta cinta, aunque anunció que formará parte de la selección del Festival de Cine de Venecia junto con Pearl y The Eternal Daughter.

Gordofobia en The Whale

Aunque la historia de Aronofsky busca retratar este bullying que lamentablemente aún existe en la sociedad hacia las personas con sobrepeso, así como la lucha que tienen que atravesar por los estigmas, parece que algunos medios de comunicación han optado por abordar la línea de la gordofobia.

La mayoría de los titulares y comentarios respecto al protagónico de Fraser van dirigidos a su “transformación” y los 200 kg que supuestamente subió para la cinta, algo que es completamente falso, ya que el actor únicamente está caracterizado.

Cabe destacar que el actor que fue uno de los más reconocidos en la década de los noventa, se ausentó del mundo del espectáculo, debido a que sufrió una fuerte depresión por el abuso sexual que vivió en la juventud, además enfrentó varios problemas a raíz de esta etapa, los cuales lo llevaron a aumentar de paso.

Fue este cambio radical el que ha sido cuestionado desde la gordofobia, cuando en realidad la imagen y el peso de una persona no deberían ser motivo de discusión pública.

