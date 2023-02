‘Bridgerton’ estrena en mayo su miniserie precuela, y esto es lo que sabemos del proyecto

“La Reina Charlotte: Una Historia de Bridgerton” será la miniserie precuela a “Bridgerton” que Netflix lanzará en mayo, y aquí te contamos los detalles que debes conocer del proyecto antes de disfrutarlo.

La segunda temporada de “Bridgerton” se estrenó hace casi un año, y todos los fans quedamos picados con su final y el resto de su historia. Sin embargo, para que la espera por la tercera temporada no fuera tan difícil, Netflix decidió crear una serie precuela que llegará el próximo mayo, y cuya trama ya está causando revuelo entre el público.

Se trata de la miniserie “La Reina Charlotte: Una Historia de Bridgerton”, la cual nos contará el ascenso de la soberana, su historia de amor con el Rey George III, algunas de sus aventuras en el proceso y su transformación en el icónico personaje que aparece en la historia principal.

¿De qué va a tratar “La Reina Charlotte: Una Historia de Bridgerton”?

Como mencionamos previamente, este especial de “Bridgerton” se enfocará en los orígenes de la Reina Charlotte, un personaje polémico en el universo de esta historia ya que es la personalidad a la que todos intentan impresionar y la que la da última palabra respecto a lo que se permite entre la sociedad y lo relevante en los temas de conversación.

El personaje tendrá dos actrices para darle vida durante la trama: Golda Rosheuvel, quien la interpretó en la serie principal como su versión madura y “actual”; e India Amarteifio, quien será la versión joven del papel y tendrá el mayor peso durante la trama.

“Muchos espectadores nunca conocieron la historia de la Reina Charlotte antes que ‘Bridgerton’ la trajera a su mundo, y estoy emocionada porque esta serie expandirá por completo su historia y el mundo de ‘Bridgerton’”, comentó al respecto Bela Bajaria, líder de Televisión Global en Netflix, al momento del anuncio del proyecto, el pasado septiembre.

La trama de la producción se centrará principalmente en la historia de amor entre Charlotte y George, al igual que en los cambios que esta “nueva” Reina hará en la sociedad británica del siglo XIX con su llegada, que generó nuevas tradiciones y bastantes momentos amargos, de acuerdo con una sinopsis oficial compartida por el sitio What’s On Netflix.

Además, el proyecto también será ventana para el inicio de la familia Bridgerton, ya que nos mostrará cómo se gestó el amor entre la matriarca, Lady Violet Bridgerton, y su esposo, al igual que los orígenes de otro personaje muy querido en la trama principal: Lady Danbury.

¿Cuál será el elenco principal del proyecto?

A las actrices Golda Rosheuvel e India Amarteifio se les unirán algunos rostros conocidos por las temporadas pasadas de “Bridgerton”, y otros más nuevos, que buscarán ganarse el corazón de los espectadores a través de esta historia llena de drama y comedia.

Entre las estrellas que repetirán sus papeles de la producción original tenemos a Adjoa Andoh, en el rol de Lady Agatha Danbury, y a Ruth Gemmell, con el personaje de Lady Violet Bridgerton.

En cambio, entre los nuevos rostros que veremos en el proyecto se encuentran:

Corey Mylchreest, como el Rey George III

Katie Brayben, como Vivian Ledger

Keir Charles, como Lord Ledger

Sam Clemmett, como Brimsley

Richard Cunningham, como Lord Bute

Michelle Fairley, como la Princesa Augusta

Tunji Kasim, como Adolphus

Rob Maloney, como el Doctor Real

Cyril Nri, como Lord Danbury

Hugh Sach, como un joven Brimsley

Arsema Thomas, como una joven Lady Danbury

Connie Jenkins-Greig, como una joven Violet Ledger

Más detalles importantes sobre la producción

Fue a finales del 2021 que se dieron los rumores sobre una ampliación en el universo de “Bridgerton” por parte de Netflix, pero no se supo realmente mucho al respecto sino hasta principios del 2022, cuando todo estuvo listo para empezar sus filmaciones.

El 6 de febrero del año pasado arrancaron las filmaciones de la miniserie, que culminaron en mayo del mismo año, pero fue hasta septiembre que se hizo el anuncio oficial del proyecto a través de un pequeño avance publicado en las redes sociales del streaming.

Esta miniserie fue producida por Shondaland, la firma de la creativa Shonda Rhimes, quien sirvió también al proyecto como su principal escritora, siendo ésta la primera vez en que ella se involucró directamente en este universo tras haber sido, únicamente, productora ejecutiva del proyecto original.

Los otros productores principales de esta serie limitada fueron Betsy Beers y Tom Verica, quienes han trabajado al lado de Rhimes en la propia “Bridgerton” y en otros productos fuera de Netflix, como las series “Grey’s Anatomy” y “How To Get Away with Murder?”.

Al ser ésta una serie limitada, no tendrá renovación para otra temporada, por lo que iniciará y cerrará su parte de la historia en los seis capítulos que conformarán el proyecto.

Cabe destacar que tanto los libros en los que el producto original y esta producción se basan, como los proyectos mismos, están inspirados en un segmento histórico real, ya que la Reina Charlotte sí existió hace varios años, y marcó un hito en la historia de Reino Unido con su visión particular del mundo, la política y los enfrentamientos sociales.

Por lo tanto, hay momentos históricos que podrían ser esperados en su trama, como NuttyHistory bien lo expone a través de un video publicado en YouTube, entre los que destacan la boda de Charlotte y George a seis horas de haberse conocido, tras la mudanza de ella de su natal Alemania, en donde era Princesa, y cómo Charlotte se convirtió en una de las primeras personas en reconocer la influencia y el talento del joven Mozart.

“La Reina Charlotte: Una Historia de Bridgerton” no será el único producto spin-off en el universo de “Bridgerton”, cuya serie principal ya fue renovada hasta su cuarta temporada (hasta el momento), ya que también se están trabajando otros productos que expandirán su historia y la de sus personajes en diferentes formatos y plataformas, como una experiencia de realidad virtual, eventos presenciales, y hasta un videojuego.

¿Estás list@ para disfrutar de “La Reina Charlotte: Una Historia de Bridgerton”? Compártenos tus comentarios, previsiones y detalles que esperas disfrutar en la serie a través de nuestros canales digitales.

