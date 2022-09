“Una parte de mí ha muerto”: Britney Spears revela cómo se siente al no ver a sus hijos

La cantante de pop compartió notas de voz en su Instagram en las que confiesa sus sentimientos tras no ver a sus hijos en seis meses.

Luego de que Jayden James Federline, el hijo de 15 años de Britney Spears hablara por primera vez en una entrevista sobre la relación que lleva con su madre tras decidir junto a su hermano no asistir a su boda con el entrenador personal Sam Asghari, la cantante de pop abrió su corazón a través de algunas notas de voz que publicó en su cuenta oficial de Instagram y reveló cómo se siente al no ver a sus hijos, Jayden de 15, y Preston de 16, tras el eterno debate que mantiene con su ex esposo, Kevin Federline, quien asegura que ellos son los que no quieren mantener contacto con la artista.

Spears, quien no ha visto a sus hijos durante seis meses, mencionó que ella “solía tenerlos mucho más tiempo que Kevin, pero que la gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocan en lo negativo”.

Britney Spears mencionó que desde que Jayden y Preston tenían entre seis y nueve años, los tuvo el 70% del tiempo, por lo que desde que se fueron sintió un gran vacío. Incluso reveló que como vivía para ellos luego todo se esfumó y pensó que ya no tenía ningún propósito.

“Desde que se fueron, honestamente sentí que una gran parte de mí había muerto. Literalmente, ya no tengo ningún propósito. Eran mi alegría. Ellos eran mi todo. Tenía muchas ganas de verlos. Para eso viví. Y luego, de repente, se habían ido. Y yo estaba como, ‘¿mi corazón dejó de latir?’”.

En otra de las confesiones, la cantante de “Hold Me Closer” dijo no entender la dura situación ni tampoco cómo es tan sencillo para ellos alejarse de su madre, pues, como reveló también recientemente, cuando los miró a los ojos y les dijo que los quería ver más, no volvió a tener el mismo contacto con ellos.

“Esa vez que te pregunté mirándote directamente a los ojos ‘Quiero verte más’. Llamaste a tu papá. Nunca te volví a ver”.

