“Me rompió el corazón”: Britney Spears se disculpa por tratar mal a actriz de “Zoe 101″

La princesa del pop ofreció disculpas a Alexa Nikolas, quien actuaba junto a su hermana en la popular serie de Nickelodeon.

En 2008 terminó Zoe 101, una de las series que marcaron la infancia de los millennials y que se transmitía por Nickelodeon. La protagonista era Jamie Lynn, hermana de Britney Spears que saltó a la fama gracias al personaje que interpretó en esta producción adolescente.

Aunque en la pantalla se notaba una gran química entre los protagonistas, fuera de los sets, se sabe que el ambiente era bastante hostil, principalmente por los abusos de Dan Schneider, el productor de la cadena de televisión que ha sido señalado por varias actrices de distintos programas como un explotador, así lo definió Jennette McCurdy en su libro Me alegro que mi mamá muriera.

Ahora Nickelodeon vuelve a estar en la mira, ya que Britney Spears emitió un comunicado en el que se disculpa por la actriz Alexa Nikolas, quien era compañera de Jamie Lynn en Zoe 101.

Las disculpas surgen a raíz de que Nikolas compartió algunas anécdotas de los malos momentos que vivió durante la filmación del programa, y uno de estos sucedió cuando la princesa del pop le gritó, debido a que Jamie Lynn la acusó de sufrir bullying de su parte.

La actriz de 30 años, que protagonizó el programa de Nickelodeon junto a la hermana de Britney, habló sobre el encuentro en una aparición reciente en el podcast Vulnerable with Christy Carlson Romano.

Si bien dijo que Britney se disculpó después del hecho, la estrella del pop recurrió a Twitter para ofrecer otra disculpa.

“Me rompió el corazón ver tu entrevista sobre tu experiencia en el negocio”, escribió Britney en la larga publicación en las redes sociales. Y aunque no mencionó a Alexa por su nombre, parece que el texto sí va dirigido a ella.

Agregó: “Sé que han pasado 15 años de lo que estás compartiendo, pero créeme... sé que todavía importa”, escribió. “Aunque me he disculpado contigo personalmente solo por ‘instinto’, mi corazón en ese momento no sabía lo increíblemente buena que era mi familia con el LENGUAJE DE ACTUACIÓN”.

Britney Spears relata incidente con Alexa Nikolas

La intérprete de Toxic relató cómo fueron las cosas ese día, recordando que apareció en el set con pastelitos. Britney dijo que su hermana estaba “sollozando diciéndome que la están acosando en el set”.

“El asistente de dirección y mi madre incluidos en la sala estaban en silencio”, escribió Britney. “Mi hermana era literalmente como mi hija mientras crecía... ¡así que me disculpo por mi ignorancia por gritarte cuando obviamente no tenía idea de lo que realmente estaba pasando!”

Britney agregó que su madre, Lynne Spears, “debería haber intervenido de inmediato y hacerse cargo de la situación”.

