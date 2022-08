Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro: Primer vistazo a la serie de terror

Una serie de ocho capítulos dirigidas por el maestro del horror.

Lo mejor de agosto, durante las últimas semanas de verano, es que ya se empieza a respirar el aire de Halloween en el ambiente. Ahora empezamos a ver adelantos de lo que vendrá en el cine y la televisión para celebrar la spooky season, y entre lo que esperamos con ansias está una nueva serie de Guillermo del Toro para Netflix: Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (o ‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’).

En un nuevo teaser de la serie, Netflix nos informa que esta consistirá de ocho “escalofriantes” historias, cuatro noches de double features y un evento de Halloween. Todo empieza el próximo 25 de octubre:

“Cabinet of Curiosities es un show que siempre había querido hacer”, dice el mismo Del Toro en este avance. “En esta antología le dimos la propiedad de cada episodio a sus directores. Cada uno de los episodios tiene todo un mundo. Te presentan distintos placeres: algunos son exquisitos, otros son dulces. Te llevarás una sorpresa en cada mordida”.

“Queríamos crear criaturas prácticas y hermosas”, dice el director. “Con todo el talento artístico que requiere crear un gran monstruo. Logramos algunas de las más increíbles imágenes de la serie. Lo que intento decir con Cabinet of Curiosities es: ‘Miren, el mundo es hermoso y horrible, exactamente al mismo tiempo”.

Los episodios de la serie serán Dreams in the Witch House de Catherine Hardwicke, Graveyard Rats de Vincenzo Natali, Lot 36 de Guillermo Navarro, Pickman’s Model de Keith Thomas, The Autopsy de David Prior, The Murmuring de Jennifer Kent, The Outside de Ana Lily Amirpour y The Viewing de Panos Cosmatos.

Además de Cabinet of Curiosities, Guillermo del Toro está dirigiendo una versión stop motion de Pinocho, también para Netflix, que llega el 25 de diciembre de este año a la plataforma.

