Camila Cabello recuerda cuando se fue de México a los 7 años: ‘Mi papá cruzó nadando el río’

En entrevista para ‘The Late Late Show’ con James Corden, la cantante cubana habló sobre su dura infancia y el momento cuando cruzó la frontera hacia Estados Unidos con su madre.

Camila Cabello es una de las artistas latinas más importantes de la industria musical en los últimos tiempos, sin embargo, su infancia estuvo llena de altibajos, ya que cuando tenía apenas 7 años cruzó la frontera de México y Estados Unidos junto a su mamá para tener una mejor vida.

Durante una entrevista para ‘The Late Late Show’ con James Corden, la cantante cubana reveló aspectos muy íntimos de su familia y su niñez. Contó que su mamá es cubana y su papá mexicano, por lo que vivían en México, pero decidieron cruzar la frontera para empezar de cero en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más duros para la artista fue que su mamá y ella dejaron atrás a su papá en México, mientras que ellas intentaron irse del país sin dinero y sin saber hablar inglés.

“Mi mamá cruzó la frontera mexicana conmigo cuando yo tenía 7 años. Tuvimos que dejar a mi papá. Ella solo llevaba un poco de ropa en una mochila, básicamente nada de dinero y no hablaba inglés”, reveló la artista en el Carpool Karaoke del programa The Late Late Show with James Corden.

Camila Cabello reveló que lo que le dijeron sus padres para no asustarla fue que iría a Disneyworld, pero no tenía idea de lo que realmente estaba pasando.

El presentador le preguntó qué artículos llevó con ella y Cabello recordó que unicamente una libreta y una muñeca.

Cuando le cuestionó acerca de su padre, la intérprete de 25 años reveló que él cruzó después la frontera nadando en el río.

“Mi papá literalmente cruzó nadando el río (Bravo)”, dijo.

Por este episodio en su infancia, la cantante, quien nació en Cuba, no olvida sus raíces y siempre ha demostrado el amor que le tiene a México, país donde vivió de niña y de donde es su padre.

