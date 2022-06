Camilo confiesa que su relación con Evaluna ha cambiado tras el nacimiento de Índigo

Camilo y Evaluna recibieron a Índigo a principios de abril pasado.

Camilo y Evaluna son una de las parejas favoritas y más queridas del medio con una historia de amor como de cuento de hadas (o al menos así lo han mostrado durante todo el tiempo juntos).

La pareja recibió a su primogénita Índigo, a principios de abril pasado, y lo cierto es que desde que anunciaron el embarazo, la pequeña se convirtió en una de las bebés más esperadas de este 2022.

Tras casi dos meses de haberse convertido en papá, Camilo estrenó recientemente el éxito ‘Pegao’ con inspiración en su esposa Evaluna y su hija Índigo, así como anunció su nueva gira musical ‘De Adentro Pa Fuera Tour’.

Al respecto, es una entrevista con la agencia EFE, el colombiano confesó cómo ha cambiado su vida y relación desde la llegada de Índigo, cuya identidad tanto él como Evaluna han preferido mantener en el anonimato.

Sobre cómo ha mantenido el balance entre su vida privada con su carrera: ”Soy un cantautor que su materia prima es la honestidad de lo que está viviendo, no encuentro la manera de vivir mi oficio sin representar lo que estoy viviendo y eso no me parece un riesgo”, confesó.

¿Cómo ha cambiado la relación de Camilo y Evaluna tras la llegada de Índigo?

Camilo hizo hincapié en los cambios que ha enfrentado tras la llegada de su hija, quien apuntó, le ha cambiado la vida: “Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘La Tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”.

No solo ha tenido cambios personales y profesionales sino también en su relación, pues: “Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía... y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”.

Aunque Camilo y Evaluna se han convertido en una de las parejas favoritas de redes sociales con diversas muestras de amor que se siente a través de la pantalla, el colombiano mencionó que hay algunas cosas que prefieren mantener solo para ellos.

“Hay un término en hebreo que se dice ‘jupá’ y es ese lugar íntimo en donde habitas tú y los tuyos, en donde no puede haber demasiada gente. Nosotros hemos sido superabiertos, pero siempre hay un rincón que atesoramos para retornar a él, es un equilibrio precioso”, agregó.

La llegada de Índigo no ha cambiado para mal la relación entre Camilo y Evaluna sino todo lo contrario. Recientemente, Camilo se presentaría este 2 de junio en la Ciudad de México, sin embargo, hora antes de su presentación notificó que salió positivo a Covid-19.

“Me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID”, señaló el colombiano.

