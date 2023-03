“Siempre serás sólo una fan”: la canción honesta sobre Selena y Hailey

¿Qué pasaría si Selena Gomez le hiciera una canción honesta a Hailey Bieber por todo lo que ha ocurrido entre las dos? Una fan ya la armó y ahora está rompiendo tendencias en TikTok.

¿Y si Selena Gomez hiciera una canción honesta que aludiera a todo lo que Hailey Bieber ha hecho no sólo para quedarse con Justin Bieber sino también para manchar su reputación? Pues ya existe… aunque no salió de la mente de la propia Selena.

¿Una canción honesta sobre Selena y Hailey?

La tendencia de esta canción está muy fuerte en TikTok, donde se compartió primero, y se trata de una composición original de una usuaria de la red social llamada Eva Grace (@imevagrace).

La chica se puso en los zapatos de Selena y se imaginó cómo sería un sencillo que expresara todo lo que la cantante y actriz ha callado respecto a las cosas negativas que Hailey ha hecho en su contra.

Y aunque la letra no menciona directamente a la modelo e influencer (ni al estilo Shakira y BZRP con “Music Sessions #53″), las estrofas fueron compuestas de tal forma que todos supieran que sí se está hablando de ella.

“Sé que estás celosa de que logré hacer mi nombre sin un hombre. Es como si tuvieras el fetiche de copiarme de cualquier forma que puedas”, son las primeras estrofas del sencillo (traducidas al español).

Hay gente que incluso ha lanzado videos para ilustrar mejor cada parte de la canción, haciendo las comparaciones de las veces en que Hailey buscó copiar el estilo de Selena, o las burlas que le ha hecho con sus amigas, Kylie y Kendall Jenner.

“Desde los shows, a la ropa, a las frases y hasta el novio. Podrás tomar su dinero, pero sigues siendo una versión barata”, dice otra parte del tema.

La canción sólo lleva cinco días de haberse estrenado, pero ya cuenta con casi 2 mil videos que la utilizan de sonido de fondo, y en los cuales se muestran reacciones, ejemplos de los momentos más tensos entre Hailey y Selena, y hasta sketches de parodia.

Eva Grace ha compartido partes del sencillo en diferentes clips de TikTok pero aún no ha lanzado la canción completa; sin embargo, a petición de cientos de fans, ya aseguró que está trabajando en lo que resta del tema para estrenarlo pronto.

Por lo mientras, a través de un linktree, puso a disposición del público la opción de preventa o pre-guardado de la canción, que lleva por título “You’ll Always Be a Fan” (siempre serás una fan), para plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Soundcloud Tidal y Deezer.

Aquí te compartimos la letra de las partes de la canción que han sido lanzadas hasta el momento:

I know you’re jealous

That I can make my name without a man

It’s like you have a fetish

for copying me any way you can





From the shows, to the clothes,

to the quotes, to the boyfriend

You can take his cash

but you’re still the cheaper version





You can make believe that

you’re the bigger person

Pretend you’re not talking shit

online with your friends





Tweets and receipts won’t stay

behind the curtain

You think you won ‘cause

you got the man





But honey: you’ll always be a fan

You’ll always be a fan

You’ll always be a fan





Kill ‘em with kindness

the truth always comes to light

No need for trying

But I’m saying ‘God’s timing is always right’





Right?





Why don’t you calm down

You can’t help it: you’re obsessed

Who’s the bad liar now?

What did you expect?





You can make believe that

you’re the bigger person

Pretend you’re not talking shit

online with your friends





Tweets and receipts won’t stay

behind the curtain

You think you won ‘cause

you got the man





But honey: you’ll always be a fan

You’ll always be a fan

You’ll always be a fan

¿Qué piensas sobre el sencillo? ¿Estás list@ para escucharlo completo? ¿Crees que Selena se lo cantará algún día a Hailey y Justin? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

