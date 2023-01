Cárcel, acoso e infidelidad: ¿Quién es Babo, de Cartel de Santa?

Cárcel, acoso e infidelidad forman parte de las polémicas de este popular rapero mexicano, pero: ¿sabes realmente quién es Babo, de Cartel de Santa? Aquí te lo contamos en una breve biografía.

Lo has visto en memes y clips, dando extrañas entrevistas, cantando rolas bastante directas y sin pelos en la lengua, y hasta protagonizando videos donde parece que el pudor se fue de vacaciones. Pero, ¿sabes realmente quién es Babo, de Cartel de Santa? Cárcel, acoso e infidelidad son solo algunos de los datos que han formado parte de su biografía, que te contamos en breve aquí.

Lo más elemental sobre Babo, de Cartel de Santa

El nombre real de este rapero es Eduardo Dávalos De Luna, y su origen es Santa Catarina, un poblado de Nuevo León, aunque todo el mundo lo conoce como Babo, el líder y cantante principal de la banda de rap mexicana Cartel de Santa, fundada en 1997 con Román Rabia, también conocido como Mono o Monoplug, de acuerdo con una biografía del artista compartida en el sitio Famous Birthdays.

El sitio web argentino CMTV apunta que Babo logró formar la agrupación, de alguna manera, por error, luego de haber subido a cantar un rap junto con unos amigos, de manera improvisada, mientras estaban ebrios.

Los tres miembros originales de la banda, Babo, Monoplug y Enrique Lopez Márquez, conocido como El Quick Ass, se dieron cuenta de que realmente les apasionaba la música, y decidieron unirse para formar el concepto que conocemos hoy día, logrando editar su primer álbum de estudio en 2002, llamado simplemente “Cartel de Santa”, bajo el sello BMG.

Alan Alejandro Maldonado Tamez, conocido como Dharius, se incluyó al grupo tiempo después, cuando la banda empezó su promoción de espectáculos en vivo en La Deportiva del Estados, aunque dejó la agrupación en 2013 por problemas personales.

Desde pequeño, a Babo le encantó la escena musical, y es por eso que ha buscado de Cartel de Santa se mantuviera vigente durante más de 20 años, con 8 álbumes de estudio y varias canciones individuales, como “Éxtasis”. Además, también formó parte del elenco de una película, “Los Jefes”, de Chiva Rodriguez, estrenada en 2015.

Cárcel, acoso e infidelidad: ¿Quién es Babo, de Cartel de Santa?

A pesar de que ya es un músico consumado en la escena mexicana, como estos otros raperos populares que te compartimos en este listado, puede que Babo sea más conocido por sus polémicas y escándalos que por su trabajo.

El más reciente de ellos, sin duda, es el video sexual que compartió en su cuenta de Only Fans por el estreno de la canción “Piensa en Mí”, del cual te damos más detalles en este enlace, ya que apareció totalmente desnudo teniendo relaciones con varias mujeres.

Sin embargo, uno de sus escándalos más relevantes ocurrió en 2007, cuando asesinó aparentemente por accidente a uno de sus amigos, identificado simplemente como Ulises, de acuerdo con varios medios de difusión nacional.

¿Muerte accidental o verdadero asesinato?

Lo que se sabe de ese hecho, como lo comentaron las autoridades del municipio de Santa Catarina, que al parecer el intérprete buscó asesinar al chofer de Cartel de Santa, Juan Miguel Chávez Pimentel, debido a que ya tenía algunas rencillas en su contra.

Lo buscó mientras estaba de viaje en la localidad junto con el tal Ulises, y al encontrarlo, Babo disparó un arma de fuego, catalogada como una calibre 38 súper por la Secretaría de Seguridad Pública, que terminó dándole a la víctima aparentemente por error.

Otras versiones del suceso aseguran que en realidad fue Chávez Pimentel quien comenzó el pleito, amenazando de muerte a Babo con un disparo que dio al suelo, el cual, al rebotar, le dio a Ulises y acabó con su vida.

Un juez consignó el caso como homicidio culposo, y a Babo le dieron cargos de cárcel, a su vez, por el uso de una arma de fuego, aunque logró su liberación nueve meses después, en enero del 2008, tras pagar una fianza de 130 mil pesos, según otro medio de difusión nacional.

Acusado de acoso en repetidas ocasiones

No ha sido una sino varias mujeres las que se han quejado de Babo por presunto acoso tanto en encuentros personales como a través de mensajes por internet, aunque el caso más sonado es el de Yuya, una influencer que se hizo famosa gracias a su canal de YouTube.

Y es que Babo no le ha echado una indirecta a la famosa, de 27 años y cuyo nombre real es Mariand Castrejón, sino varias a través de los años, desde que buscó invitarla al cine en octubre del 2018 y recibir una negativa por parte de ella.

Él habló del tema a través de redes sociales con un mensaje que decía: “Ahora sí, vámonos al cine, ¿o se van a yuyear?”, haciendo referencia a la celebridad con un término que se ha ocupado en redes desde entonces para indicar rechazo por parte de una persona por la que cualquiera siente un interés.

Y lo volvió a ocupar en diciembre del 2019 pero con una artista diferente: en esa ocasión fue Belinda a la que le tocó soportar el acoso, luego de subir una foto de sí misma en un viaje que hizo a Abu Dhabi, en donde visitó una mezquita.

Babo respondió a la imagen con una foto de sí mismo ocupando una especie de Hiyab, ropa tradicional que se ocupa para acudir a una mezquita, y un mensaje que buscó ser provocativo tanto para la intérprete de “Bella Traición” como para la influencer.

“@belindapop tú y yo dando el roll en un camello. No lo sé, piénsalo, ¿o te yuyeas?”, escribió el rapero.

Ha sido infiel más de una vez, y a mucha honra

Una de las canciones más populares de Babo de los últimos años es, sin duda, “Los Mensajes de Whatsapp”, en la que el rapero cuenta una supuesta anécdota en la que un hombre es cachado por su pareja de estarse mensajeando sexualmente con otra mujer.

Sin embargo, la canción no es mera ficción, como el artista lo hizo constar en una entrevista que tuvo con el youtuber Roberto Martínez, en la que dijo que muchas de sus canciones, como ésa, son inspiradas por situaciones de su vida real, que transforma en música para desahogarse y “compartir con la raza”, como comentó.

“Yo na’ más como me va yendo en la feria es como le voy platicando a raza, o sea: sí, me cachó mi vieja los mensajes de Whatsapp; sí, me dijo el doctor que ya no fumara marihuana”, contó.

Y todavía para más cinismo, Babo aseguró que la canción es una especie de declaración para la amante, no para la esposa, algo que desde la letra del tema se puede constatar, sobretodo en sus primeras estrofas:

Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del Whatsapp

Ya sabe que nos vemos y nos vamos por ahí

Que nos ponemos high, nos llenamos de placer

Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer





No la quiero perder, con las dos estoy con madre

Le dije que tú sabes y que a ti te vale madres

Que es inevitable que sea mujeriego

Pero le encabrona que también te quiero





Me cachó las fotos, también los videos

Ni cómo negarlo: dejé abierto el Facebook

Vergüenza no siento, pero no me alegro

Yo estaba de aquellas, fumando y cogiendo

¿Conoces otros momentos polémicos de Babo, de Cartel de Santa? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales.

