¡Eso debe doler! Cacharon a la madre de Piqué dándole like a tuits de Shakira y publicaciones ¡en contra de su hijo!

¡El colmo! Entendemos que el mundo le esté echando tierra a Gerard Piqué tras el estreno de la nueva rola de Shakira y BZRP, pero… ¿Que ni su propia familia lo apoye? Pues así como lo lees: hace poco cacharon a la madre de Piqué dándole like a tuits de Shakira y de ello te hablaremos aquí.

CC ni tu mamá te apoya: Cacharon a la madre de Piqué dándole like a tuits de Shakira

¡Eso sí le debió arder a Gerard Piqué! A menos de un día del estreno de “Music Sessions #53 con Shakira” (como se llamó a la colaboración llena de referencias Shakira y BZRP sobre las cuales te hablamos aquí) los fanáticos de la colombiana notaron algo extraño: un like en la publicación en Twitter de la rola, que pertenecía nada más y nada menos que a Montserrat Bernabéu.

¿Y quién es ella? Pues nada más y nada menos que la ex suegra de Shakira y madre de Piqué, sobre la cual la cantante hizo una ligerísima mención en la canción para decirle a su ex pareja que la dejó sola viviendo al lado de ella, ya que la casa que compartía con el futbolista está prácticamente al lado que la de sus papás.

Y no contenta con eso, la madre de Piqué también se la pasó dándole like a posteos en los que los internautas le echaron tierra a su propio hijo, en lugar de aquellos a los que salieron a defenderlo de las “declaraciones” de Shaki en la canción.

“Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, sólo él. Y su carrera se le acabó él por chulo; creía que todos le iba a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó”, se lee en uno de los mensajes a los que le dio like, de la usuaria @Angie09804767v.

¿Será que realmente no se dio cuenta de que estaba apoyando a los haters de su hijo, o lo hizo con toda alevosía y ventaja? Ojalá que sea la primera opción, porque si no, ¡pobre de Piqué! No puede ni confiar en que su propia familia estará de su lado en su relación con Clara Chia Marti (de quien te damos más detalles en este enlace).

Lo que sí es que varios usuarios ya empezaron a hacer memes de la situación, y no pasó tampoco mucho tiempo para que la mamá de Piqué eliminara esos “likes”. ¿Saldrá a decir que le hackearon la cuenta o algo por el estilo? ¿Ustedes qué piensan? Compártanos sus comentarios en nuestros canales digitales.

Montserrat Bernabéu, madre de Pique, al enterarse que la gente puede ver sus likes en Twitter: pic.twitter.com/z5j2IJo4DE — BROKER_21 (@BROKER__21) January 12, 2023

First victim Montserrat bernabeu pic.twitter.com/UMdIEJKMFV — ASIES (@jskatechap) July 29, 2022

